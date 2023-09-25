Похожий на бомбу предмет нашли возле ветеринарной академии в Москве

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По номеру 112 поступила заявка о том, что возле здания на улице Академика Скрябина между стволами деревьев, предположительно, находится взрывное устройство.

По словам заявителя, это предмет с проводами размером примерно с настенные часы, около 40 на 40 сантиметров. Тикающих или пищащих звуков он не издавал. Заявитель добавил, что лично оцепил территорию вокруг находки и ожидает полицию.

Ранее в Москве солдаты-срочники после контртеррористических учений забыли на улице муляж взрывного устройства. Нашедшие предмет жители района были вынуждены вызывать полицию и специалистов, подтвердивших, что муляж опасности не несет.

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