Похожий на бомбу предмет нашли возле ветеринарной академии в Москве
Подозрительно похожий на взрывное устройство предмет обнаружили у здания, где располагается один из учебных корпусов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Об этом «360» рассказал источник.
По номеру 112 поступила заявка о том, что возле здания на улице Академика Скрябина между стволами деревьев, предположительно, находится взрывное устройство.
По словам заявителя, это предмет с проводами размером примерно с настенные часы, около 40 на 40 сантиметров. Тикающих или пищащих звуков он не издавал. Заявитель добавил, что лично оцепил территорию вокруг находки и ожидает полицию.
Ранее в Москве солдаты-срочники после контртеррористических учений забыли на улице муляж взрывного устройства. Нашедшие предмет жители района были вынуждены вызывать полицию и специалистов, подтвердивших, что муляж опасности не несет.
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