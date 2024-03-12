12 марта 2024, 22:45

Похожие на взрывы звуки раздались в Волгодонске

Unsplash
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Жители Волгодонска в Ростовской области сообщили о звуках стрельбы и взрывов. Информация появилась в местных каналах, написал RT.

«Пишут об атаке беспилотников. В окрестностях города находится Ростовская АЭС», - отметили в сообщении.

Горожане услышали похожие на стрельбу звуки вечером, 12 марта. Также они сообщили о ярких неизвестных неопознанных объектах, которые промелькнули в небе. Официального комментария не поступало.

Стрельба Взрывы
12 марта 2024, 17:41
Военные летчики из Тверской области погибли при крушении Ил-76 под Иваново
РИА «Новости»
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Правительство Тверской области сообщило, что при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 погибли тверские летчики. Глава региона Игорь Руденя выразил соболезнования родным погибших.

«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле», - отметил губернатор.

Руденя поручил властям Тверской области оказать помощь семьям погибших военнослужащих. До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в числе погибших были оренбургские летчики.

Очевидец крушения Ил-76 заявил, что видел, как горело топливо. По его словам, от обломков самолета шел темный дым.

Военные Самолеты
12 марта 2024, 16:37
Саратовский водитель пнул подростка и выгнал его из автобуса
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В Саратовской области водитель автобуса пнул подростка и вытолкнул его из салона. Действиями мужчины уже заинтересовали в региональном СК и прокуратуре.

Конфликт между водителем и 17-летним молодым человеком произошел в Балашове 11 марта. По данным прокуратуры Саратовской области , подросток не смог оплатить проезд.

«Примерно в 17:00 <…> на остановке „Горная“ водитель автобуса маршрута № 9 высадил 17-летнего подростка за то, что тот не смог расплатиться за проезд, после чего толкал его и нанес удар ногой», - уточнили в надзорном ведомстве.

Личности водителя и юноши уже установили. Прокуратура начала проверку, по результатам которой примут решение о мерах реагирования. Инициировали ее и в Следственном комитете.

«В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о возможных неправомерных действиях водителя пассажирского автобуса», - отметили в пресс-службе саратовского СК.

Следователи подчеркнули, что расплатиться транспортной картой подросток не сумел, поскольку не сработал терминал.

В конце феврале шестиклассника выгнали из рейсового автобуса , поскольку у ребенка не было справки из учебного заведения о праве на льготный проезд.

Дети Автобусы Водители
12 марта 2024, 15:32
Место крушения Ил-76 в Ивановской области сняли на видео
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Самолет Ил-76 12 марта потерпел крушение в Ивановской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП. На кадрах можно заметить дым и сотрудников экстренных служб.

В пресс-службе Минобороны заявили, что авария произошла в момент взлета. Причиной катастрофы, по предварительной информации, стало возгорание одного из двигателей.

На борту Ил-76 находились 15 человек : восемь членов экипажа и семь пассажиров. Расследованием причин ЧП займутся специалисты комиссии Главного командования ВКС России.

«Известия» публиковали снимки с места крушения самолета. Очевидцы делились видео , на котором Ил-76 с горящим крылом быстро снижался.

Катастрофы Видео Самолеты Россия
12 марта 2024, 15:12
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области ликвидировали
РИА «Новости»
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Пожар на установке по переработке нефти в Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Возгорание ликвидировали», - указал он.

По словам губернатора, Роспотребнадзор не установил в воздухе в районе жилых домов превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Глеб Никитин поблагодарил всех специалистов за оперативную и слаженную работу.

К ликвидации огня привлекали пожарный поезд Горьковской железной дороги. Это не помешало движению транспорта.

Возгорание началось ранним утром 12 марта. Как сообщал Telegram-канал «112», причиной ЧП послужила атака беспилотника. Из-за дрона повреждения получил завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» , находящийся в Кстове. Беспилотник попал в установку перегонки нефти. Огонь ликвидировали до полудня.

Пожары Роспотребнадзор Нефть Переработка

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