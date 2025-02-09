Похожее на СВУ устройство нашли в подъезде одного из домов Москвы после взрыва

По данным источника, жители подъезда после взрыва обнаружили в подъезде бутылку с фольгой. Конструкция по внешнему виду напоминает самодельное взрывное устройство. Как сообщили очевидцы, из бутылки вытекла неизвестная жидкость, которая при соприкосновении с фольгой начинает дымиться. Кроме этого, рядом с конструкцией из бутылки рассыпан белый порошок.

Жители подъезда вызвали наряд полиции, для того, чтобы проверить камеры видеонаблюдения и выяснить, что произошло и кто оставил бутылку с жидкостью на лестничной площадке.

Ранее неизвестный позвонил на телефон службы доверия и сообщил, что заложил бомбу в торговом центре «Европейский» возле Киевского вокзала на западе Москвы.