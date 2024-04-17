«Похороны были вчера». Пропавшего родственника блогера Яна Топлеса нашли мертвым

«Его нашли, его похоронили. Похороны были вчера», - поделилась она.

Раскрывать детали гибели Анатолия она не стала, посчитав это неуместным.

«Как могут быть родители, которые хоронят детей?» - ответила Анастасия на вопрос о состоянии родственников.

Ян Топлес в своем Telegram-канале также подтвердил гиль Анатолия. Он поблагодарил всех за слова поддержки.

«Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по братски, со свойственной ему доброй улыбкой», - написал Ян.

Ранее об исчезновении брата своей жены заявил блогер Ян Топлес.

Он попросил подписчиков помочь с поисками родственника. Как стало известно позже, из Междуреченска Анатолий поехал в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. В последний раз его видели в барбершопе в центре города. Там Анатолию стало плохо, но вызывать скорую он не захотел.