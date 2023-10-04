Похоронила любовь. Жительница Кубани создала во дворе «могилу» живого супруга

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«Хочу жить спокойно» Собеседник «360» добавил, что раньше супруга пыталась покончить с собой, угрожала отравить его и собаку (животное действительно кто-то отравил), а сейчас вроде бы стала «адекватной».

Однако после очередного эксцентричного поступка женщину вряд ли привлекут к ответственности даже за хулиганство, уверен Александр.

«Будет отказ - я не против. Я просто хочу жить спокойно. У меня уже другая семья, другая женщина любимая. Может, это она (бывшая - прим. ред.) меня не простила, поэтому все так», - предположил он.

Бывшая жена Александра, в свою очередь, заявила «360», что «не комментирует никакие видео».

Он снял видео, выложил в Сеть и разослал знакомым, а затем позвонил адвокату, который занимается бракоразводным процессом. Тот посоветовал вызвать участкового.

По словам собеседника «360», приехали сразу трое участковых, тоже «шарахнулись» от странной «могилы», сняли отпечатки пальцев.

Узнав, что во дворе полиция, бывшая жена Александра тут же пришла. По его словам, поначалу женщина заявила, что «могилу» создала не она, но позже призналась.

«От слез до смеха» «Я живу у знакомых, но в доме остались инструмент. Приехал за ним, захожу во двор… Сначала не понял, что это такое, а потом пригляделся - и увидел свои имя и фамилию, фотографию, водочку, хлебушек, могилку. На меня за пять минут все чувства, которые были, от слез до смеха, накатили», - признался Александр.

По словам Александра, идет бракоразводный процесс, «дележка», которая сопровождается постоянными «скандалами и провокациями».

«Как-то я пришел с работы вечером, поскандалили за закрытыми дверями, лег спать, просыпаюсь - наряд полиции стоит, свидетели. Выясняется, что в час ночи я якобы нецензурно ругался, размахивал руками, угрожал ее жизнью и здоровью», - вспомнил он.

В итоге дело закончилось для него штрафом. Однако это было только начало: бывшая вменяла ему то побои, то даже угрозы убийством, искала «левых» свидетелей. Александру пришлось нанимать адвоката. Ему опять выписали штраф. Но недавний случай оказался самым вопиющим.