Похищенную в Мексике россиянку отпустили без выкупа

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«Похищенная россиянка сейчас находится в полицейском участке Рейносы. Она была освобождена без выплаты похитителям запрошенного выкупа», - пояснили в дипломатической миссии.

Муж Ригович заявил ранее, что 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса. Вместе с россиянкой была мексиканская семья.

Девушка успела рассказать, что за ними гонятся люди картеля. Позднее Ригович в СМС-сообщении попросила мужа перевести 1,5 тысячи долларов.

К ситуации подключились российские дипломаты. Супруг похищенной заплатил выкуп , но местонахождение девушки ему не сообщили, связи с ней не было.