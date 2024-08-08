Похищенную с детской площадки в Воронеже девочку нашли

Отец девочки, которого подозревали в похищении ребенка, вышел на связь с полицией и сообщил, что дочь с ним и с ней все хорошо.

В МВД сообщили, что не будут проводить проверку, так как мужчина является полноправным родителем девочки, несмотря на то, что находится в разводе с ее матерью. Никаких прав отец не нарушил.

Мать ребенка после пропажи писала заявление в полицию и указала бывшего супруга как возможного похитителя. По слова свидетелей, девочку похитили с детской площадки, поманив куклой. Мужчина якобы закрыл ей рот рукой и унес, пока мать отлучилась к машине.

Ранее в Саратовской области неадекватный мужчина похитил девятилетнего мальчика. Ребенка нашли в квартире похитителя, его жизни ничего не угрожает.