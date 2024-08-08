08 августа 2024, 05:08

Похищенную с детской площадки в Воронеже девочку нашли

Pixabay
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В Воронеже нашли пропавшую с детской площадки девочку. Выяснилось, что ее забрал отец. Подробности сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на региональное управление МВД.

Отец девочки, которого подозревали в похищении ребенка, вышел на связь с полицией и сообщил, что дочь с ним и с ней все хорошо.

В МВД сообщили, что не будут проводить проверку, так как мужчина является полноправным родителем девочки, несмотря на то, что находится в разводе с ее матерью. Никаких прав отец не нарушил.

Мать ребенка после пропажи писала заявление в полицию и указала бывшего супруга как возможного похитителя. По слова свидетелей, девочку похитили с детской площадки, поманив куклой. Мужчина якобы закрыл ей рот рукой и унес, пока мать отлучилась к машине.

Ранее в Саратовской области неадекватный мужчина похитил девятилетнего мальчика. Ребенка нашли в квартире похитителя, его жизни ничего не угрожает.

Дети Мужчины Полиция
08 августа 2024, 00:19
Родственница Абакаевой усомнилась, что Османову могли отравить двумя шариками ртути
Freepik
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Родственница дагестанской шахматистки Амины Абакаевой, которую обвинили в попытке отравления конкурентки, поставила под сомнение версию, что женщина пыталась навредить сопернице. Об этом заявила родственница Абакаевой в беседе с 360.ru.

По ее мнению, опасность от двух шариков ртути в большой комнате минимальная. Османова специально раздувает конфликт, чтобы Абакаеву «убрали» из турнира.

Сейчас в Дагестане решают вопрос о возбуждении уголовного дела против Абакаевой за умышленное причинение вреда. По данным следствия, подозреваемая попыталась отравить шахматистку на турнире - вылила на ее стол неизвестную жидкость. Позже выяснили, что это была ртуть.

При этом открытых конфликтов между ними не случалось. В беседе 360.ru сама Османова предположила, что у злоумышленницы могут быть психические проблемы.

Спортсмены Дагестан
07 августа 2024, 21:26
«Никаких гранат!» Сестра пострадавшего при взрыве в Лобне опровергла его увлечение оружием
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Мужчина, которому оторвало руку при взрыве в Лобне, не увлекался оружием. Об этом 360.ru рассказала сестра пострадавшего Мария.

«Они вообще были на заказе, я так поняла, в какой-то квартире. Это не его жилье. <…> У него никогда никаких гранат, никакого оружия не было», - подчеркнула она.

Женщина пояснила, что брат занимался работами по вывозу мусора из квартир.

«Например, квартиру люди продавали, им нужно было освободить ее. Они (команда брата - прим. ред.) все выносили», - сказала Мария.

Врачи оценили состояние жителя Лобни, пострадавшего в результате взрыва, как тяжелое. По данным источников 360.ru , мужчине оторвало руку и пробило гортань.

Предварительно, ЧП произошло из-за детонации гранаты. Взрыв произошел в квартире на первом этаже, куда недавно переехал новый жилет и начал делать ремонт. Предположительно, бывший хозяин выкапывал и приносил туда на хранение разнообразные советские боеприпасы.

Лобня Взрывы Работа Оружие Мусор Квартиры
07 августа 2024, 21:21
Гендиректора IT-компании нашли мертвым в собственной квартире в Москве
РИА «Новости»
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Гендиректора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова нашли мертвым в собственной квартире в московском районе Крылатское. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По предварительной версии, 48-летний мужчина отравился парами азота. По факту случившегося проводят проверку. По данным Telegram-канала Shot , близкие забили тревогу 6 августа, когда бизнесмен не вышел на работу и не отвечал на звонки. Тело Езопова в кровати нашла его жена.

В конце июня Езопов сообщал « Газете.ru », что топ-менеджмент компании пытается лишить его бизнеса, отобрав часть доли во владении, и организовать рейдерский захват.

До этого бизнесмен собирался вывести компанию на IPO, что вызвало протест со стороны его партнера.

Бизнес Москва Квартиры
07 августа 2024, 19:10
Отравившая соперницу шахматистка отказалась извиняться
Телеканал «360»
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В Дагестане решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении шахматистки Амины Абакаровой, сообщил Telegram-канал Shot. На чемпионате по шахматам девушка попыталась отравить свою соперницу Умайганат Османову.

Перед началом партий девушка подошла к столу, за которым должна была играть Османова, и вылила на доску неизвестную жидкость. Позже выяснилось, что это была ртуть.

Пострадавшая рассказала Shot , что давно знает Абакарову - они постоянно играют вместе. Но девушка не понимает, что побудило шахматистку пойти на преступление. В тот день они даже не должны были играть друг с другом.

Открытых конфликтов между ними никогда не было. В интервью 360.ru Умайганат предположила, что у злоумышленницы могут быть проблемы с психикой.

Пока предполагаемая преступница не задержана. Также она не выходила на связь с пострадавшей и не извинялась. В распоряжении 360.ru оказалась запись , на которой видно, как девушка разливает ртуть на доску шахматистки.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, который травил мать и отчима на протяжении полугода. Также он напоил ядовитым морсом своего друга, которые скончался после выпитого угощения. Злоумышленника проверят на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения.

Уголовное дело Дагестан Преступления Отношения Интервью

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