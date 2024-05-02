Похищенную на Кубани пятилетнюю девочку нашли в Красноярске спустя восемь месяцев

В красноярскую организацию с просьбой помочь с поисками ее ребенка женщина обратилась 24 апреля. Сама мать из Краснодарского края, однако появились данные, что девочка могла находиться в Красноярском крае.

«После появления ориентировки в сети, на горячую линию отряда начали звонить очевидцы, которые видели ребенка с папой, следом, появилось видео, подтверждающее местонахождение ребенка именно в Красноярске», - рассказали волонтеры.

Авторы публикации отметили, что поиски ребенка продолжались восемь месяцев. В итоге девочку нашли и уже передали матери. С отцом будут разбираться правоохранительные органы.

Ранее пропавшую 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Подросток ушла из дома в Новосибирске и не вернулась. В итоге по факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело.