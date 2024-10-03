03 октября 2024, 18:14

Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуру нашли живым в Королеве

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Сотрудники полиции нашли живым в Королеве детеныша кенгуру Кроша, похищенного из Ярославского зоопарка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она опубликовала кадры, на которых сотрудник полиции в гражданской одежде гладит зверька и успокаивает его.

В самом же Ярославском зоопарке тем временем выхаживают кенгуру, которого злоумышленник украл в Калужской области. В скором времени его обещают вернуть владельцам.

Похитителем животных оказался уроженец Вологодской области , ранее судимый за кражу и с 2020 года находившийся в розыске за то, что сбежал из-под условного срока. Полицейские поймали вора с поличным в электричке. Один из украденных им зверей погиб.

МВД РФ Животные Зоопарки Королев
03 октября 2024, 17:33
Пожар произошел на территории колонии в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул на территории колонии строго режима в Екатеринбурге. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, в одном из зданий загорелась кровля. От крыши поднимается густой дым.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что огонь распространяется на площади около 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Минувшей ночью пожар произошел в театре музыкальной комедии в Хабаровске. В результате обрушилась кровля над фойе. В тушении огня задействовали 50 специалистов и 11 единиц техники. Во время ликвидации пожара взорвались четыре баллона с газом.

Пожары Екатеринбург
03 октября 2024, 08:04
Режим «Ковер» ввели в аэропорту Казани. Предварительная причина — угроза БПЛА
РИА «Новости»
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Казанский аэропорт с 06:00 3 октября временно прекратил принимать и отправлять авиарейсы. Его работу ограничили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

Самолеты
02 октября 2024, 21:26
В Москве машина врезалась в дорожный знак и перевернулась, пострадал ребенок
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Подросток пострадал в ДТП с участием легковушки на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Северного Измайлова. Водитель не справился с управлением и наехал на знак, после чего автомобиль перевернулся.

В машине находились восемь человек. В результате ДТП пострадал 14-летний ребенок. На место ЧП прибыли медики, подростка госпитализировали.

Ранее смертельная авария случилась в Санкт-Петербурге. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего врезался в автомобиль Kia Picanto. В результате случившегося погиб пассажир, находящийся в отечественном авто, а также 10-летняя девочка из Kia.

Дети Машины Москва
02 октября 2024, 16:15
«Не прошел мимо». Мигрант напал на сотрудницу Ленинской библиотеки у Видного
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Мигрант напал на сотрудницу Ленинской библиотеки близ Видного. Об этом женщина рассказала в комментарии 360.ru.

Пострадавшая сообщила, что вышла на прогулку с собаками.

«Да, это было днем. Я гуляла с собаками. Человек просто шел мимо, и не прошел мимо. <…> [Угрозы] здоровью были. [Находился] в состоянии какого-то опьянения, не знаю, какого. Алкогольного, либо наркотического», - рассказала потерпевшая.

Она назвала способ предотвратить подобные случаи.

«Ограничив количество приезжих - только так можно предотвратить случай. <…> Какие еще могут быть варианты? На его месте мог быть любой выпивший мужчина, неважно, какой национальности, я думаю», - подчеркнула женщина.

По данным «МК: срочные новости», нападавшим оказался уроженец Узбекистана. Он попытался изнасиловать женщину, но прохожие спугнули его. Злоумышленник попытался сбежать, однако его задержали сотрудники полиции.

В Екатеринбурге выходца из Таджикистана заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки. Мужчина находился в России с нарушением миграционного законодательства.

Мигранты Изнасилования Видное

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