Погибший при теракте в Подмосковье перед смертью спас свою девушку одним СМС

Молодой человек работал в Crocus City Hall на выставке, и они с подругой договорились, что она поможет ему со сбором экспозиции. Но девушка опаздывала, и он решил справиться без нее.

«Я когда <…> собиралась, он мне написал: „Не приезжай“. Я говорю: „Почему не приезжать?“ Он говорит: „Ты, как всегда, опаздываешь, не надо…“ Я приехала домой», - сквозь слезы рассказала девушка.

Позже она решила сдать кровь для пострадавших при нападении.

Ранее стало известно, что парень-инвалид , также убитый в Crocus City Hall, падая, закрыл свою девушку собой. Она получила ожоги, но выжила.

По последним данным, в результате теракта, случившегося вечером 22 марта, погибли 133 человека, пострадали еще 152.

МЧС России утром 24 марта обновило статистику по раненым.