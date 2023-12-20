Погибшими на стройке в Москве оказались гендиректор фирмы и его заместитель

Читайте нас в:

19 декабря на строительной площадке на Ереванской улице на бытовку обрушилось шесть железобетонных пожарных блоков. Под завалами конструкции обнаружили два тела.

По информации издания, погибшими оказались два представителя руководства строительной фирмы «ИСКАР». От полученных травм они скончались на месте.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Фирма «ИСКАР» принимала участие в строительстве аэропорта Домодедово, головного офиса компании Ernst & Young и комплекса «Аврора Бизнес Парк».

Ранее в Москве рабочие упали с семиметровой высоты при строительстве бассейна. Пострадавших госпитализировали.