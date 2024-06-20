Погибших во время хаджа в Мекку пересчитали. Их число превысило тысячу

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Если 19 июня агентство сообщало о 550 умерших верующих, то на следующий день насчитало более тысячи. Власти Саудовской Аравии не комментировали эту информацию.

«Все смерти произошли из-за жары», - заявил дипломат одной из арабских стран.

Хадж в этом году проходил при температуре воздуха до +51,8 градуса. Большинство умерших имели гражданство Египта. Остальные прибыли из Иордании, Индонезии, Ирана, Сенегала, Туниса, Ирака и Индии.

Среди погибших - пятеро россиян. Руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев заявил, что многие паломники были пожилыми и страдали хроническими заболеваниями.