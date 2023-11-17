17 ноября 2023, 08:35

Погибшие в Забайкалье шахтеры оказались вахтовиками

Читайте нас в: Google Новости

Погибшие при обрушении горных пород на руднике в Забайкалье шахтеры прибыли из Иркутской и Челябинской областей на вахту. Об этом рассказал ТАСС глава Балейского района Забайкальского края Владимир Ушаков.

«Это были вахтовики не из нашего края. Один проживал в Челябинске, второй - в Иркутской области. Один 1978 года, другой - 1979 года рождения», - указал он.

Рудник «Омчак» окажет помощь семьям погибших. Ушаков назвал гибель шахтеров трагедией, однако напомнил, что горнорудная промышленность всегда несет за собой риски и потери.

Горная порода обрушилась на Верхне-Алиинском месторождении на глубине примерно 0,5 километра. Это произошло, когда специалисты проводили на руднике плановые работы.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 17 ноября, на руднике ЗРК «Омчак». Сообщение об обрушении поступило дежурным в 01:20 по московскому времени.

Погибли два человека , спасатели обнаружили тела и подняли их на поверхность.

Шахты МЧС РФ
17 ноября 2023, 08:55
Очевидцы сообщили о сильном пожаре в Ногинске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Очевидцы опубликовали фото с места сильного пожара в Ногинске. Над многоэтажкой виден густой черный дым. ПРи этом, судя по некоторым видео, загорелась машина неподалеку.

Причины и подробности происшествия пока неизвестны.

На кадрах виден полыхающий прямо на дороге автомобиль.

Пожары
17 ноября 2023, 08:32
Грузовик сбил водителя, который вышел из другой машины на востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Восточном округе Москвы большегруз наехал на водителя, который вышел из другого автомобиля на дорогу. На место прибыли представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, авария случилась рано утром в пятницу на Косинском шоссе.

Прибывшие сотрудники оперативных служб устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. О состоянии пострадавшего данных пока что нет.

В дептрансе отметили, что движение в районе аварии не затруднено.

Еще одно ДТП произошло несколько часов назад на юге Москвы в Московоречье-Сабурове. Там перевернулся груженый землей самосвал. Для устранения последствий к месту аварии отправили пожарный кран.

Ранее в Северном округе Москвы мужчина попал под грузовой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

ДТП Москва 2023
17 ноября 2023, 08:31
Людей под завалами рухнувшего дома в Астрахани не осталось
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Людей под завалами рухнувшей части дома в Астрахани не осталось. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Согласно списку учета жильцов все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют», - констатировали в ведомстве.

Сейчас спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции.

Два подъезда пятиэтажки на площади Вокзальной в Астрахани обрушились накануне вечером. Из здания вывели более 200 человек. Погибла 84-летняя пенсионерка , которая не успела эвакуироваться. По факту случившегося немедленно возбудили уголовное дело по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Версию со взрывом газа быстро исключили. Есть предположение, что причиной разрушения фундамента стали канализационные воды. Перед ЧП по стене дома пошла трещина.

Для жильцов открыли три пункта временного размещения.

В Астрахани действует режим ЧС.

Обрушения МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 06:54
Спасатели нашли тела двух погибших при обрушении в забайкальском руднике
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Количество жертв обрушения горной породы в Балейском районе увеличилось до двух. Спасатели подняли тела шахтеров на поверхность, сообщило МЧС Забайкальского края.

«По состоянию на 09:55 (03:55 по московскому времени) обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. <…> Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», - заявила пресс-служба.

Обрушение на горизонте 675 вертикальной выработки на руднике ЗРК «Омчак» произошло рано утром 17 ноября. Оперативно-дежурная смена получила вызов в 07:20 (01:20 по московскому времени). Два работника остались под обломками. К работе на месте ЧП подключили 18 человек и пять единиц техники.

В шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области в 2022 году случилось аналогичное происшествие. Двое человек оказались под завалами, спасатели поддерживали с ними связь.

Шахты МЧС РФ

Новости по теме