Погиб за день до взрыва. В Волгограде проверяют обстоятельства ЧП на насосной станции

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По данным организации, на канализационно-насосной станции № 4 мастер без средств индивидуальной защиты спустился к месту проведения работ и потерял сознание. Прибывшим на место ЧП медикам не удалось спасти пострадавшего.

Как сообщил источник в экстренных службах города, сооружение представляло собой здание глубиной с пятиэтажный подземный дом.

В результате взрыва два человека погибли , и как минимум трое пострадали. Расположенные рядом здания получили серьезные повреждения.