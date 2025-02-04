04 февраля 2025, 15:23

Погиб руководитель управления ФАС по Карелии

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Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин погиб в Петрозаводске. Основная версия смерти — самоубийство, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Тело 56-летнего мужчины обнаружили рядом со зданием регионального Управления федеральной антимонопольной службы на набережной Варкауса.

В экстренных службах добавили, что на рабочем месте начальника нашли предсмертную записку. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку на месте происшествия.

Артур Пряхин родился 20 декабря 1968 года в Ленинграде. Там же он получил два высших образования. Пост руководителя УФАС Карелии занял в феврале 2014 года.

Ранее стало известно, что бывший глава УВД Озерского района Московской области Анатолий Камышов, арестованный по подозрению в убийстве главы местной администрации, скончался в СИЗО.

Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин погиб в Петрозаводске. Основная версия смерти - самоубийство, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Республика Карелия
04 февраля 2025, 16:24
Газовый баллон взорвался в техникуме в Архангельске
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Газовый баллон взорвался во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова, пострадали несколько студентов и преподаватель. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Точное число пострадавших и степень тяжести их травм пока неизвестны. Надзорное ведомство проверит, как обеспечивали безопасность учащихся и оказывали пострадавшим медицинскую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее газовый баллон взорвался в квартире многоэтажного жилого дома в Балашихе. Два человека пострадали, одного из них отправили в больницу в состоянии средней тяжести. В доме выбило стекла, пожара не произошло.

Уголовное дело Прокуратура РФ Газ Взрывы Следственный комитет России Образование
04 февраля 2025, 15:18
В Курской области задержали водителя за похищение 24 коров
Пресс-служба МВД
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В Курской области задержали водителя фуры с 24 коровами, украденными с территории агропредприятия в Кореневском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

При проверке документов 42-летний житель Тульской области не смог предъявить ни накладные, ни какие-либо другие права на груз. Он заявил, что его наняли по объявлению в интернете, а заказчик сопровождает в другой машине. Предположительно, украденных коров собирались продать в другом регионе.

Животных до окончания разбирательства вернули собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Летом в Нефтекамске группа местных жителей украла циркового верблюда и пошла гулять с ним по ночному городу. К утру молодые люди вернули хозяевам животное в целости и сохранности, но директор цирка, увидев распространившееся по интернету видео, все равно написал на них заявление в полицию.

Уголовное дело Животные Кражи Полиция Курская область
04 февраля 2025, 11:56
Росгвардия задержала в Подмосковье похитителя алкоголя
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Росгвардейцы поймали в городе Рошаль 40-летнего гражданина, которого подозревают в краже бутылки алкоголя из продуктового магазина. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования заметил подозрительного гражданина, который распивал спиртное прямо в общественном месте - у входа в продуктовый магазин. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что задержанный в этот день совершил кражу.

«Игнорируя требования сотрудников магазина об оплате товара, злоумышленник прошел мимо кассового узла и скрылся с места происшествия с бутылкой алкоголя, за которую не рассчитался», - отметили в пресс-службе.

Ранее росгвардейцы задержали в Люберцах уроженца Белоруссии, который пытался украсть из гипермаркета аккумуляторный шуруповерт и четыре зарядных устройства. Он прошел мимо касс, не заплатив за товар.

Алкоголь Росгвардия Шатура
04 февраля 2025, 11:56
В Воскресенске задержали мужчину, подозреваемого в кражах из алкомаркета
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего жителя Воскресенска по подозрению в кражах из алкомаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На улице города экипаж заметил мужчину, похожего на изображенного на ориентировке. Его разыскивали за кражи. Камеры видеонаблюдения показали, как он, зайдя в магазин, украл две банки икры, затем спустя несколько часов вернулся уже в другой одежде, чтобы стащить еще.

Злоумышленника задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Накануне в Люберцах задержали приезжего из Белоруссии , который попытался украсть из строительного гипермаркета аккумуляторный шуруповерт и четыре зарядных устройства. Сумму ущерба оценивают в 20 тысяч рублей.

Росгвардия Мужчины Кражи Воскресенск

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