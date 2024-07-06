Поезда встали посреди путей на Павелецком направлении МЖД из-за упавших деревьев
На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел сбой, из-за которого остановилось движение электричек. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Очевидцы рассказали, что составы стояли больше часа. Некоторые запертые в вагонах пассажиры пытались выбраться самостоятельно.
В пресс-службе МЖД рассказали РИА «Новости» , что движение поездов на участке Белые Столбы - Барыбино восстановили в 22.30 по московскому времени. В компании уточнили, что сбой был связан с тем, что из-за прохождения грозового фронта на железнодорожные пути упали деревья.
«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов», - заключили в пресс-службе.
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