В компании подчеркнули, что движение для составов открыли на обоих путях перегона. Сейчас перевозчик принимает меры, чтобы запущенные на время ремонта в обход составы сократили время опоздания в конечные точки маршрута.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании заявили, что ремонт путей после столкновения пассажирского поезда и самосвала в Волгоградской области привел к задержкам движения 12 поездов.

В результате аварии на перегоне Гремячая - Котельниково с рельс сошли несколько вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер. В результате повреждения получил участок путей, на котором находился состав, а также соседняя ветка. Общее число пострадавших в результате происшествия составило 52 человека, из которых трое , включая водителя и машиниста, находятся в тяжелом состоянии.

Движение поездов на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области полностью восстановили после столкновения пассажирского состава с выехавшим на пути самосвалом. О проходе первого поезда на отремонтированном участке сообщила пресс-служба РЖД.