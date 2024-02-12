12 февраля 2024, 20:40

Поезда столкнулись в Челябинской области

Unsplash
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Столкновение грузового и хозяйственного поездов на участке между станциями Бердяуш и Златоуст в Челябинской области привело к сходу с рельсов вагонов и повреждению опоры. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

В организации пояснили, что при выезде из депо станции Бердяуш машинист проехал на запрещающий сигнал семафора, что привело к столкновению с другим составом, которым управлял его коллега из этого же депо.

На место происшествия с соседней станции отправили восстановительный поезд.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство опубликовало фото и видео с места столкновения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия туда выехал златоустовский транспортный прокурор.

По итогам проверки ведомство оценит выполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации поездов.

Урал Поезда
12 февраля 2024, 18:51
Девочке-подростку сломали нос на концерте в Москве
РИА «Новости»
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Юная поклонница рэп-дуэта «Яникс и Токсис» вернулась с концерта любимых исполнителей со сломанным носом. Четырнадцатилетняя девочка рассказала, что в нее попала бутылка воды, брошенная исполнителями со сцены, сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, девочка пришла домой с травмой после выступления рэперов в ГлавClub. Во время шоу артисты начали бросать в зал бутылки с водой, и одна из них угодила девочке прямо в переносицу.

Полицейские начали проверку этой версии.

Ранее пьяная компания напала на заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко на концерте рэпера Басты, куда он пришел вместе со своей женой. Чиновник получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Концерты Музыка Школьники Москва
12 февраля 2024, 18:41
Дело возбудили после гибели ребенка при пожаре на юго-востоке Москвы
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Уголовное дело возбудили после гибели ребенка при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации („Причинение смерти по неосторожности“)», - отметили в ведомстве.

По данным СК, 12 февраля произошел пожар в квартире дома на улице Верхние Поля. Один из детей скончался от отравления угарным газом, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Второго ребенка доставили в столичную больницу.

В пресс-службе МЧС уточнили, что девочки трех и четырех лет находились дома одни.

Сотрудники СК работают на месте происшествия и допрашивают свидетелей. Кроме того, для выяснения причин возгорания назначили экспертизы. Возбуждение и расследование уголовного дела проконтролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

По информации источника «360», пожар произошел в квартире на первом этаже на площади в пять квадратных метров. Загорелись личные вещи и мебель. Дверь в квартиру спасателям открыла мать, которая ходила за третьим ребенком в детский сад.

Ранее зарядка для телефона загорелась в квартире в центре Москвы.

Пожары Дети Москва
12 февраля 2024, 18:30
Хайповое видео с «буханкой» на Байкале стало поводом для проверки
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Надзорные органы в Иркутской области начали проверку видеоролика, в котором автомобиль на Байкале перелетел через прорубь с помощью трамплина. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В Telegram-канале ведомства появилось видео из социальных сетей, в котором машина набрала высокую скорость на льду и преодолела опасный участок под одобрительные возгласы очевидцев.

«Снятое ради хайпа видео на Байкале проверяют надзорные органы. К трагедии могли привести сразу несколько нарушений. Большая загадка, что у людей в голове и с чувством самосохранения», - заявили в МЧС.

В воскресенье, 11 февраля, в трещины на льду Байкала неподалеку от поселка Большое Голоустное в Иркутской области провалились два внедорожника. Информация о пострадавших не поступала.

В начале декабря на Байкале под лед провалилась машина , троим удалось самостоятельно выбраться из салона.

Иркутская область Видео Машины
12 февраля 2024, 17:26
Зарядка для телефона загорелась в квартире в центре Москвы
Freepik
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Оригинальная зарядка для iPhone едва не спалила всю квартиру в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, 29-летнему менеджеру банка позвонили на работу и сообщили о пожаре в квартире. Мужчина не поверил собеседнику, посчитав это розыгрышем. Когда позже он приехал домой на Большую Грузинскую улицу, то увидел последствия произошедшего.

Соседи сотрудника банка вызвали пожарных после того, как увидели густой дым из окна и почувствовали едкий запах. Спасатели прибыли на место, выломали дверь и потушили загоревшуюся мебель.

Экспертиза установила, что пожар начался из-за короткого замыкания в зарядном устройстве для смартфона. Хозяин квартиры объяснил полицейским, что всегда оставляет зарядку включенной, когда уходит на работу.

Ранее эксперты рассказали «360», почему горят зарядные устройства и взрываются смартфоны.

Пожары Москва

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