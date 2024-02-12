Поезда столкнулись в Челябинской области

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В организации пояснили, что при выезде из депо станции Бердяуш машинист проехал на запрещающий сигнал семафора, что привело к столкновению с другим составом, которым управлял его коллега из этого же депо.

На место происшествия с соседней станции отправили восстановительный поезд.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство опубликовало фото и видео с места столкновения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия туда выехал златоустовский транспортный прокурор.

По итогам проверки ведомство оценит выполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации поездов.