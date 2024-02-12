Поезда столкнулись в Челябинской области
Столкновение грузового и хозяйственного поездов на участке между станциями Бердяуш и Златоуст в Челябинской области привело к сходу с рельсов вагонов и повреждению опоры. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
В организации пояснили, что при выезде из депо станции Бердяуш машинист проехал на запрещающий сигнал семафора, что привело к столкновению с другим составом, которым управлял его коллега из этого же депо.
На место происшествия с соседней станции отправили восстановительный поезд.
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство опубликовало фото и видео с места столкновения.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия туда выехал златоустовский транспортный прокурор.
По итогам проверки ведомство оценит выполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации поездов.