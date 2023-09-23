Поезда МЦД-4 в сторону Апрелевки и «Железнодорожной» задержались из-за травмирования человека
На четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) составы курсировали с задержкой в сторону Апрелевки и Железнодорожной. Причиной тому послужило травмирование человека на перегоне, сообщило агентство «Москва».
В пятницу вечером на перегоне «Москва-Сортировочная-Киевская - Очаково» Киевского направления Московской железной дороги травмировался человек.
Предположительно, пострадавший нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. По этой причине поезда МЦД-4, следующие в сторону Апрелевки и «Железнодорожной», приходили с опозданием.
Представители МЖД призвали горожан четко соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.
Ранее жителям столицы сообщили, что перед открытием третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) улучшили около 40 маршрутов городского транспорта. Поездки до станций новой линии наземного метро стали удобнее.