12 ноября 2023, 08:30

Поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области, есть погибшие

Пресс-служба Следственного комитета
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Три человека погибли в столкновении пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

ЧП произошло в ночь на 12 ноября на железнодорожном переезде между станциями Усть-Кут - Янталь в Усть-Кутском районе. В ДТП попали пассажирский поезд сообщением Северобайкальск - Москва и фура марки Scania.

В результате столкновения погибли машинист поезда и его помощник, а также водитель грузовика. Пассажира большегруза в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, из-за ДТП получило повреждения четная мачта сигнализации и опора освещения железнодорожного переезда.

Пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги сообщила, что после выезда грузовика на железнодорожное полотно машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать из-за слишком малого расстояния.

Пассажиры поезда за помощью врачей не обращались. Для устранения последствий ЧП на место столкновения направили восстановительный поезд. Вероятны задержки остальных пассажирских рейсов в воскресенье.

В среду, 8 ноября, пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Нижегородской области , погиб один человек.

ДТП Машины Поезда Следственный комитет России
12 ноября 2023, 08:38
Короткое замыкание привело к эвакуации пассажиров электрички на МЦД-4
РИА «Новости»
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ЧП в одном из вагонов электрички на МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» приостановило движение поездов в сторону центра утром 12 ноября. По данным источника «360», причиной стало короткое замыкание в вагоне № 4.

О происшествии сообщил один из пассажиров. По словам мужчины, в вагоне произошло возгорание. На станции Тестовская поезд остановили. С состава сняли напряжение. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, уточнил собеседник «360».

При обследовании состава выяснилось, что в вагоне № 4 произошло короткое замыкание без возгорания. В результате никто не пострадал.

Поезда МЦД Москва 2023
12 ноября 2023, 02:11
Уголовное дело возбудили после гибели футболиста в Сочи
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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели чувашского футболиста Алексея Лесина в Сочи. Информация об этом появилась в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

«По результатам проверки, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя следственного управления Андрея Константиновича Маслова возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», - сказано в сообщении.

К настоящему моменту следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с видеокамер, опросили очевидцев и знакомых погибшего. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Лесина наступила в результате утопления. А на берег мужчину, по данным следствия, вытащили очевидцы.

Ранее отец футболиста Лесин-старший рассказал, что у Алексея не было проблем со здоровьем. Он также отметил, что у сына должен был быть с собой рюкзак с вещами и документами , который так и не нашли.

Спортсмены Сочи Футбол
12 ноября 2023, 02:04
Мать и дочь сгорели заживо в гараже в Подольске
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Женщина и ее двухлетняя дочь стали жертвами пожара в гараже в Подольске, три человека спаслись. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По версии следствия, 11 ноября в микрорайоне Климовск загорелся двухэтажный гараж. Из горящего здания смогли выбежать трое пострадавших, им оказали медицинскую помощь. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Криминалисты устанавливают причины возгорания, назначены судебные экспертизы.

Ранее пожар тушили на последнем этаже жилого дома на Сахалинской улице в Москве. В результате пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь.

В Щелкове семилетний мальчик выпрыгнул из окна квартиры, когда на кухне начался пожар. Ребенок находился дома один. Прохожие нашли его около дома без сознания.

Подольск Пожары Дети
11 ноября 2023, 23:12
Автоледи на каршеринге устроила погоню с ДПС в Москве
Телеканал «360»
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ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Алтуфьевском районе Москвы в субботу вечером. Арендованная машина, за рулем которой была женщина, пыталась оторваться от экипажа автоинспекции, сообщил источник «360».

В районе проезда Черского иномарка не вписалась в крутой поворот, сбила дорожный знак и врезалась в припаркованную машину. После этого автоледи попыталась скрыться с места происшествия. Полиция уже задержала нарушительницу.

В октябре погоня полицейских за водителем каршеринга в Подмосковье попала на видео. Молодой человек ехал на машине с заклеенными номерами и не остановился по требованию инспекторов ДПС. Пытаясь оторваться от преследования, горе-водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП. Как выяснилось, у молодого человека даже не было водительских прав.

ДТП Каршеринг

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