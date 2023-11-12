Поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области, есть погибшие

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ЧП произошло в ночь на 12 ноября на железнодорожном переезде между станциями Усть-Кут - Янталь в Усть-Кутском районе. В ДТП попали пассажирский поезд сообщением Северобайкальск - Москва и фура марки Scania.

В результате столкновения погибли машинист поезда и его помощник, а также водитель грузовика. Пассажира большегруза в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, из-за ДТП получило повреждения четная мачта сигнализации и опора освещения железнодорожного переезда.

Пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги сообщила, что после выезда грузовика на железнодорожное полотно машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать из-за слишком малого расстояния.

Пассажиры поезда за помощью врачей не обращались. Для устранения последствий ЧП на место столкновения направили восстановительный поезд. Вероятны задержки остальных пассажирских рейсов в воскресенье.

В среду, 8 ноября, пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Нижегородской области , погиб один человек.