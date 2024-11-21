21 ноября 2024, 07:13

Поезд столкнулся с экскаватором в Щелкове

РИА «Новости»
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Утром 21 ноября поезд столкнулся с экскаватором, несанкционированно выехавшим на железнодорожный переезд в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

ЧП произошло на перегоне Щелково-Соколовская в 04:43, экскаватор несанкционированно выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом № 6601 сообщением Монино - Москва-Ярославская.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. После столкновения сошел головной вагон одной колесной парой. По предварительной информации, пострадавших нет.

Движения станции Соколовская до Монино Ярославского направления в настоящий момент нет. МЖД направил на место два восстановительных поезда для ликвидации последствий.

В октябре локомотив сошел с рельсов в Нижегородской области. Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело.

Поезда Щелково
20 ноября 2024, 07:42
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
РИА «Новости»
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В России с 1 января 2025 года поднимут пенсии как неработающих, так и работающих граждан. Об этом изданию Lenta.ru сообщила  член комитета Государственной Думы по социальной политике и труду, депутат Светлана Бессараб.

Она напомнила, что страховой размер пенсионной выплаты повысится на 7,3%.

«Если такой уровень повышения не будет соответствовать инфляции, то правительство получит полномочия по увеличению индексации до 1 февраля 2025 года», - сказала парламентарий.

Депутат добавила, что на 14u% с 1 апреля 2025 года также будет увеличена социальная пенсия.

Ранее стало известно, что для выхода на пенсию в 2025 году необходимо набрать минимальную базовую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов - 30. При этом в 2024 году это значение равняется 28,2. Сенатор Ольга Епифанова напоминала, что за год можно набрать максимум 10 ИПК.

Пенсия Россия
19 ноября 2024, 08:45
Белый внедорожник въехал в людей перед входом в школу в Китае
Global Look Press
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Утром 19 ноября автомобиль въехал в людей рядом с входом в начальную школу «Юнъань» в городе Чандэ провинции Хунань в центральной части Китая, пострадали школьники. Об этом сообщил CCTV.

По предварительным данным, пострадали несколько человек, точное количество неизвестно. За рулем белого внедорожника находился мужчина, его на месте задержали представители охраны школы и родители учеников, мотивы водителя неизвестны.

В больницу для оказания необходимой медицинской помощи отправили несколько человек, информация о погибших не поступала.

Это уже второй случай с наездом на пешеходов в Китае в течение ноября. Ранее 62-летний мужчина в Чжухае въехал в людей, занимающихся спортом на улице.

Тогда погибли 35 человек, еще 43 человека пострадали. Полицейские задержали водителя на месте, он попытался себя смертельно ранить и впал в кому.

Школы Машины Китай
18 ноября 2024, 22:04
«Просто в шоке». Знакомая рассказала об убитой мастифом в Мытищах домработнице
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В городском округе Мытищи в частном доме умерла 49-летняя домработница. Ее загрызла собака хозяина, пока тот находился в отъезде. Знакомая покойной сообщила 360.ru, что в Таджикистане у женщины остались дети.

Общительная и неконфликтная «Я просто в шоке. У нее есть дети, но точно не могу сказать, сколько - двое или трое. Насчет супруга не могу сказать. Дети у нее, по-моему, на родине», - сказала она.

Женщины близко общались около восьми лет назад, а затем узнавали о жизни друг друга из соцсетей. Собеседница 360.ru назвала знакомую очень отзывчивой, доброй и общительной. По ее словам, женщина никогда не хамила и умела решать конфликты.

«Хороший человек, по жизни она была очень хорошим человеком. Конфликтов у нее никогда ни с кем не было. Если что-то там кто-то, она как-то всегда от этого мирно-тихо отходила. Вполне адекватная женщина», - рассказала женщина.

Собака знала погибшую Так же отозвался о домработнице и сосед владельца мастифа. По его словам, собака появилась в семье недавно и должна была привыкнуть к сотруднице. Его, как и других жителей села Марфино, удивило, что животное набросилось на женщину.

«Она то с детьми, то по дому там у них занималась. Постоянно проживала, замечательный человек. Мимо проходил, постоянно здоровалась. Она давно здесь находится, собака должна была знать ее», - отметил он.

Собеседник 360.ru подтвердил, что собака набросилась на пришедших в дом людей, и правоохранителям пришлось ее пристрелить. После случившегося хозяин вернулся из-за границы.

«Замечательный человек. Они недавно завели собаку, вот она была. Они уехали за границу, насколько мне известно, из новостей услышал. Она молодая, у них порода такая большая», - сообщил мужчина.

Уголовное дело Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Следком Подмосковья сообщил, что женщина погибла 16 ноября. По предварительной версии, мастиф набросился на нее и нанес смертельные травмы. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизу и запланировали другие следственные действия.

Тело искусанной женщины, по информации из пабликов, обнаружил сосед через окно. Дом и собака принадлежали генеральному директору асфальтобетонного завода.

Уголовное дело Мытищи Собаки Животные
18 ноября 2024, 19:02
Агрессивный водитель такси в Краснодаре пригрозил клиентам расправой
РИА «Новости»
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Водитель «Яндекс.Такси» в Краснодаре стал героем местных пабликов, когда попал на видео после угроз расправиться с клиентами. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Конфликт произошел из-за того, что пассажиры попросили таксиста подъехать к ним - машина остановилась на другой стороне улицы. Но водитель отказался.

В итоге клиенты сами подошли к машине и уже в поездке сделали ему замечание, поскольку точка, куда просили подъехать, была по дороге. Однако таксисту это не понравилось, он резко остановился и начал угрожать расправой.

Мужчина потребовал у них номер телефона и пообещал, что пассажиры уже «спокойно по городу не походят». Пострадавшие пожаловались в службу поддержки «Яндекса», одно перевозчик никаких мер после случившегося не предпринял.

Ранее таксист в Солнечногорском городском округе выбросил раненого участника СВО из машины , оставив его лежать на земле.

Краснодар Такси Водители

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