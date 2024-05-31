31 мая 2024, 22:25

Поезд сошел с рельсов в метро Москвы. Есть пострадавшие

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На перегоне в Сокольнической линии метро поезд сошел с рельсов, после чего начался пожар. На место ЧП приехали первые бригады скорой помощи. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, к месту происшествия следует порядка 10 бригад скорой помощи. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Источник добавил, что на перегоне станции метро загорелся вагон. Пожару присвоили второй ранг опасности.

На красной ветке московского метро нет движения поездов от «Университета» до «Парка Культуры», сообщили в департаменте транспорта. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Поезда Метро Метро Москвы Москва Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 23:12
Скорые, пожарные, МЧС. Видео от станции метро «Спортивная» в Москве
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У станции метро «Спортивная» на Сокольнической линии метро скопилось множество автомобилей МЧС и карет скорой помощи. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

Около станции дежурят наряды полиции, Росгвардии, кареты скорой помощи и пожарные. Пространство около метро оцеплено.

У медиков наготове носилки для эвакуации возможных пострадавших. По информации источника 360.ru, пострадали пять человек. Информации о степени тяжести не поступало.

Поезд сошел с рельсов поздно вечером на перегоне в Сокольнической линии московского метро. К месту происшествия сразу выдвинулись около 10 бригад скорой помощи.

Скорая помощь МЧС РФ Поезда Метро Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 23:07
Носилки наготове. Вестибюль станции метро в Москве оцепили после остановки поезда
Телеканал «360»
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Вестибюль станции метро в Москве, где произошла остановка поезда, оцепили. На место прибыли кареты скорой помощи, медики подготовили носилки. Еще одно видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

«Разворачивают пожарные рукава, носилки наготове. Но если заглянуть в вестибюль станции, там сейчас обстановка достаточно спокойная. Внешне кажется, что ничего не происходит. Хотя на площади перед ней огромное количество спецслужб», - рассказал автор ролика.

О ЧП на Сокольнической линии метро в Москве стало известно вечером 31 мая. В районе станции «Воробьевы горы» остановился поезд. Сообщалось о задымлении в вагоне.

По данным источника 360.ru, среди пострадавших - минимум пять человек. Однако в пресс-службе департамента транспорта столицы заявили об отсутствии раненых.

Скорая помощь Видео Поезда Метро Метро Москвы Москва Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 23:07
Спасатели эвакуировали 150 человек из поезда на Сокольнической линии
Pxhere
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Бригады спасателей продолжают работать на месте ЧП в Москве. Из поезда на Сокольнической линии метро вывели свыше 100 человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Всего эвакуировали 150 человек», - заявил источник.

По его словам, в госпитализации никто не нуждается.

Вечером 31 мая в районе станции метро «Воробьевы горы» на Сокольнической линии метро остановился поезд. По предварительной информации в вагоне произошло задымление. Очевидцы сняли на видео место ЧП. Одна свидетельница случившегося рассказала, что в поезде пропадало электричество.

Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 22:39
Пять человек пострадали в результате ЧП на Сокольнической линии метро в Москве
Pxhere
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В результате ЧП на Сокольнической линии метро в Москве пострадали пять человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информации о степени тяжести травм раненых не поступало. На месте работают врачи скорой помощи.

При этом в департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за ЧП в метро никто не пострадал, а безопасности пассажиров ничего не угрожает.

«На станции „Спортивная“ произошла небольшая техническая неисправность, нашим пассажирам ничего не угрожает, здесь работают все службы», - заявила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

О происшествии в столичной подземке стало известно вечером 31 мая. На Сокольнической линии после задымления в вагоне остановился поезд.

Метро Метро Москвы Москва Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы

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