Поезд сошел с рельсов в метро Москвы. Есть пострадавшие
На перегоне в Сокольнической линии метро поезд сошел с рельсов, после чего начался пожар. На место ЧП приехали первые бригады скорой помощи. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
По его словам, к месту происшествия следует порядка 10 бригад скорой помощи. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Источник добавил, что на перегоне станции метро загорелся вагон. Пожару присвоили второй ранг опасности.
На красной ветке московского метро нет движения поездов от «Университета» до «Парка Культуры», сообщили в департаменте транспорта. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.