Поезд сбил подростка на станции Тушинская в Москве

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По информации источника, пострадавшую забрала карета скорой помощи и направила в Детскую городскую клиническую больницу № 7. Врачи диагностировали у девушки открытый перелом левой голени и закрытую черепно-мозговую травму.

В понедельник, 9 октября, в России произошло несколько железнодорожных инцидентов. Мужчина попал под поезд на станции Вешняки МЦД-3. В результате столкновения пострадавшему отрезало руку.

В Ленинградской области на перегоне «Заневский пост-2 - Манушкино» велосипедист попал под поезд. Мужчина ехал на запрещенный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде. В результате ДТП никто не пострадал.