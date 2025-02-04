Поезд сбил мужчину на станции «Выхино»
Мужчина попал под поезд на переходе железнодорожных путей у станции МЦД-3 «Выхино». Об этом сообщил источник 360.ru.
Предварительно, пострадавший выжил. У спасателей есть к нему доступ. К месту происшествия очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии.
По данным источника 360.ru, попавший под поезд мужчина мог переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Руководство Московских железных дорог временно задержало экспрессы Казанского направления, которые следуют в сторону области.
Ранее поезд сбил двух человек на станции МЦД Матвеевская в Москве.