Поезд сбил человека в районе Дорогомилова в Москве

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Полиция Грузии нашла тело пропавшего в Местии российского туриста. Обоих подозреваемых по данному делу арестовали, прокомментировали 360.ru в МВД Грузии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело россиянина в реке Накра на территории муниципалитета Местия. Предварительное расследование показало, что нападавшие убили туриста, а затем сбросили его тело в реку.

Следствие также установило, что фигуранты дела ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию. Выследить преступников удалось за два дня.

Полиция уже предъявила обвинения обоим подозреваемым - в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

Вооруженные грабители напали на семью в Грузии 5-го января. Нападение произошло в селе Накра Местийского муниципалитета.