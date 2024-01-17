Поезд сбил человека на севере Москвы
Поезд сбил насмерть человека на платформе МЦД «Лианозово» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, приехавшая бригада медиков констатировала смерть. Спасатели транспортировали погибшего мужчину в более доступное место.
Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для установления точных причин и обстоятельств.
Ранее поезд насмерть сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино». Очевидцы сообщили, что погибшим было около 20-30 лет.