13 ноября 2023, 14:35

Поезд протаранил иномарку в Екатеринбурге и скрылся с места ДТП

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На Урале поезд попал в ДТП с участием легковушки. Электричка скрылась с места аварии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на рельсы, после чего его снес проезжавший состав. Уточняется, что ДТП произошло на улице Монтажников в Екатеринбурге.

Автомобилиста госпитализировали с травмами. Его машина получила серьезные повреждения. При этом поезд уехал, как ни в чем не бывало. Правоохранители выяснят, что именно за состав покалечил иномарку и ее водителя.

Накануне поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области. В результате три человека погибли. Из-за ДТП оказались повреждены четная мачта сигнализации и опора освещения железнодорожного переезда.

Днем 8 ноября в Нижегородской области также произошло смертельное столкновение грузовика с поездом. Один человек скончался.

Электричество Екатеринбург Иномарки
13 ноября 2023, 14:44
Московские спасатели освободили застрявшего лапой в батарее кота
Depositphotos.com / Photocreo
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Столичные спасатели пришли на помощь котенку, который застрял лапой в батарее. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По словам сотрудников пресс-службы, звонок диспетчеру «Службы 112» поступил 13 ноября. Животное хотело погреться у радиатора в квартире на улице Лебедянская, д. 4. Однако лапа котенка застряла, и хозяевам пришлось вызывать спасателей.

«На месте огнеборцы с помощью слесарного инструмента вызволили застрявшую лапку», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что питомец не пострадал.

Ранее спасенного из машины кота забрал на передержку сотрудник московской прокуратуры. Хвостатый просидел в припаркованном у торгового центра внедорожнике около четырех дней. Вызволять его пришла целая толпа неравнодушных москвичей.

МЧС РФ Животные Москва 2023
13 ноября 2023, 13:30
Третий энергоблок Курской АЭС отключили
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В Курчатове приостановили питание третьего энергоблока Курской АЭС. После завершения работ его снова подключат к сети, сообщило управление информации и общественных связей предприятия.

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключили от сети действием автоматики 13 ноября в 10:33. Нарушения пределов условий безопасной эксплуатации не зафиксировали. Радиационный фон остался в пределах нормы.

Пресс-служба заявила, что разгрузку энергоблока произвели по требованиям технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок № 1 оставили без генерации, № 2 и № 4 загрузили по графику. После запланированных работ энергоблок снова подключат к сети.

Курская АЭС питает 19 областей Центрального федерального округа России, поставляет половину мощности всех электростанций Черноземья и обеспечивает большинство промышленных предприятий Курской области. Вечером 26 октября ее пытались атаковать беспилотниками. Нападение не сказалось на работе предприятия. Спустя неделю, по информации СМИ, на территории станции снова обнаружили украинский дрон. Он не сдетонировал при падении.

АЭС
13 ноября 2023, 13:06
Человек упал на пути на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена человек упал на рельсы. Из-за этого временно увеличили интервалы движения поездов, передал Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - написали в сообщении.

Других данных о происшествии нет.

UPD: Движение поездов начали вводить график.

Это не единственный случай в столичной подземке. Подобное происшествие случилось в пятницу, 10 ноября, на Замоскворецкой линии.

После того как человека подняли на платформу, движение поездов оперативно восстановили.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
13 ноября 2023, 12:35
Безбилетник разнес турникет на станции московского метро «Народное Ополчение»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На станции метро «Народное Ополчение» пассажир ногой выбил створку турникета. Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что 34-летний мужчина с судимостью, не желая оплачивать проезд в метро, попытался протиснуться на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром, у которого был билет.

Сотрудники подземки заметили нарушителя и попросили его оплатить проезд либо покинуть метро. Это очень разозлило безбилетника. Выходя из метро, он ногой разбил правую створку турникета.

Вскоре полицейские нашли злоумышленника благодаря видеофиксации. Против него возбудили уголовное дело о вандализме.

Похожий случай произошел в конце октября на станции метро «Жулебино» в Москве. Там безбилетник заметил «нужного» пассажира, побежал за ним, но быстро понял, что створки турникета уже наполовину закрылись. Тогда он надавил на одну из них и разбил.

Метро Вандализм Москва 2023

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