Поезд протаранил иномарку в Екатеринбурге и скрылся с места ДТП

Водитель иномарки проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на рельсы, после чего его снес проезжавший состав. Уточняется, что ДТП произошло на улице Монтажников в Екатеринбурге.

Автомобилиста госпитализировали с травмами. Его машина получила серьезные повреждения. При этом поезд уехал, как ни в чем не бывало. Правоохранители выяснят, что именно за состав покалечил иномарку и ее водителя.

Накануне поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области. В результате три человека погибли. Из-за ДТП оказались повреждены четная мачта сигнализации и опора освещения железнодорожного переезда.

Днем 8 ноября в Нижегородской области также произошло смертельное столкновение грузовика с поездом. Один человек скончался.