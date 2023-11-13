Поезд протаранил иномарку в Екатеринбурге и скрылся с места ДТП
На Урале поезд попал в ДТП с участием легковушки. Электричка скрылась с места аварии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Водитель иномарки проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на рельсы, после чего его снес проезжавший состав. Уточняется, что ДТП произошло на улице Монтажников в Екатеринбурге.
Автомобилиста госпитализировали с травмами. Его машина получила серьезные повреждения. При этом поезд уехал, как ни в чем не бывало. Правоохранители выяснят, что именно за состав покалечил иномарку и ее водителя.
Накануне поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области. В результате три человека погибли. Из-за ДТП оказались повреждены четная мачта сигнализации и опора освещения железнодорожного переезда.
Днем 8 ноября в Нижегородской области также произошло смертельное столкновение грузовика с поездом. Один человек скончался.