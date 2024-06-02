Поезд проехал через горящий лес в Бурятии

Высокий класс пожароопасности в лесах действует в семи районах республики, сообщила пресс-служба местного управления МЧС. На территории Муйского района ввели режим ЧС в связи с четырьмя лесными пожарами. Кроме того, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим: людям запретили доступ в лес и сжигание сухой травы и мусора. Жителей также попросили не бросать горящие окурки и спички. За последние сутки в республике зафиксировали 10 техногенных пожаров.

Ранее стало известно, что природный пожар в Ростовской области, вспыхнувший вечером 1 июня, к утру воскресенья распространился на 117 гектаров.

Жаркая сухая погода осложнила тушение. По данным на 07:48, на месте трудились 277 спасателей. Угрозы того, что огонь перекинется на населенные пункты, не было.