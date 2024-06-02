02 июня 2024, 10:36

Поезд проехал через горящий лес в Бурятии

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Поезд проехал через бушующий лесной пожар в Бурятии. Кадрами из соцсетей поделился «Московский комсомолец».

Высокий класс пожароопасности в лесах действует в семи районах республики, сообщила пресс-служба местного управления МЧС. На территории Муйского района ввели режим ЧС в связи с четырьмя лесными пожарами. Кроме того, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим: людям запретили доступ в лес и сжигание сухой травы и мусора. Жителей также попросили не бросать горящие окурки и спички. За последние сутки в республике зафиксировали 10 техногенных пожаров.

Ранее стало известно, что природный пожар в Ростовской области, вспыхнувший вечером 1 июня, к утру воскресенья распространился на 117 гектаров.

Жаркая сухая погода осложнила тушение. По данным на 07:48, на месте трудились 277 спасателей. Угрозы того, что огонь перекинется на населенные пункты, не было.

Пожары Лесные пожары Видео Поезда
02 июня 2024, 10:04
Люди оказались под завалами после обрушения дома на западе Стамбула
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В западной части Стамбула в районе Кючукчекмедж рухнуло четырехэтажное жилое здание, несколько людей оказались под завалами. Об этом сообщил телеканал AHaber.

На место обрушения приехали бригады медиков, спасатели и пожарные, включая специалистов из других районов.

Двоих пострадавших уже удалось вытащить из-под завалов, они получили различные травмы. Остальных людей еще ищут в руинах обрушившегося дома.

О причинах случившегося пока ничего неизвестно. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

На днях в Приморье в школьной столовой обрушились потолок и стена. Прокуратура Надеждинского района приступила к проверке после случившегося. Здание образовательного учреждения построили еще в 1962 году.

Турция Обрушения
02 июня 2024, 08:12
Природный пожар в Ростовской области охватил 117 гектаров
Пресс-служба МЧС
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Площадь очередного природного пожара в Ростовской области, случившегося вечером 1 июня, к утру следующего дня распространилась на 117 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что жаркая сухая погода осложняет тушение. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

На месте трудятся 277 специалистов, применяя 82 спецмашины. Ведомство опубликовало видео тушения.

Новый очаг природного пожара возник в Тарасовском районе. Загорелась лесная подстилка на площади 15 гектаров. Вертолет Ми-8 сбросил более 10 тонн воды. Однако через несколько часов площадь территории, охваченной огнем, выросла до 43,2 гектара и продолжила увеличиваться.

Лесной пожар вспыхивал в Тарасовском районе и вечером 31 мая - предположительно, из-за удара молнии. К тушению привлекли авиацию МЧС. Возгорание локализовали утром 1 июня на площади 169 гектаров, а полностью справиться с огнем удалось еще примерно через час.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ Видео Погода
02 июня 2024, 07:28
Появились фото с места ДТП с двумя погибшими подростками в Красноярском крае
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Полицейские разбираются в причинах ДТП в Красноярском крае, в результате которого погибли двое подростков и пострадали еще двое. Пресс-служба управления МВД по региону опубликовала кадры с места аварии.

«Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося», - информировали в ведомстве.

Авария произошла вечером 1 июня в селе Байкит. По данным правоохранителей, в салоне автомобиля ГАЗ-3110 было пятеро подростков, за руль сел 14-летний парень. Он ехал по улице Сибирской в сторону улицы Центральной, когда машина съехала в правый кювет и опрокинулась. Водитель и 13-летний пассажир скончались на месте, двое пассажиров 13-14 лет пострадали.

В СМИ распространилась информация о том, что парни угнали отцовский автомобиль, чтобы повеселиться.

Полицейские разбираются в причинах ДТП в Красноярском крае, в результате которого погибли двое подростков и пострадали еще двое.

Пресс-служба управления МВД по региону опубликовала кадры с места аварии.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ Видео Погода
02 июня 2024, 01:43
Огнеборцы потушили пожар в производственном здании во Владимирской области
РИА «Новости»
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Пожарные ликвидировали возгорание в производственном помещении в Камешковском районе Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило в 16:30, произошло возгорание второго этажа и крыши цеха деревообрабатывающего предприятия в деревне Сергеиха на улице Карла Либкнехта, дом 70. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано в 20:06», - отметили в министерстве.

В Ростовской области накануне локализовали природный пожар. Огонь распространился на площадь до 169 гектаров. В тушении задействовали 200 пожарных и 70 единиц техники, а также вертолет Ми-8. С воздуха на оказавшуюся в зоне огня территорию сбросили более 30 тонн воды.

Пожары МЧС РФ Россия

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