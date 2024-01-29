Поезд переехал человека в Зеленограде
Человек попал под поезд на железнодорожных путях в Зеленограде. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.
По предварительной информации, ЧП произошло между платформами Крюково и Фирсановская, пострадавший погиб.
Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы.
В связи с ситуацией задержки движения поездов отсутствуют, их направляют по резервному пути.
Ранее на станции Ростокино на северо-востоке Москвы под поезд попал мужчина , он лишился руки.