Поезд остановился после задымления вагона на Сокольнической линии метро

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Уточняется, что состав остановился в районе станции «Воробьевы горы». Связи с машинистом нет. Причина ЧП пока неизвестна. Информации о пострадавших не поступало, другие детали случившегося уточняются.

По данным столичного департамента транспорта , интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии увеличили для проверки состава.

Днем 31 мая в Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов. Из-за этого на перегоне Забайкальской железной дороги приостановили движение поездов.