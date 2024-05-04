04 мая 2024, 11:47

Поезд «Орлан» застрял в снегу и не доехал до Екатеринбурга

Global Look Press
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Пассажирский поезд «Орлан» из-за снегопада остановился на полпути из Челябинска в Екатеринбург. Об этом сообщил сайт 74.ru.

По информации издания, состав застрял из-за обрыва проводов. Поезд остановился на станции Полевской и пробыл там не менее 40 минут.

«Сообщают об обрыве проводов контактной сети - скорее всего, из-за снегопада. Есть пассажиры, которым нужно в аэропорт Кольцово», - рассказал читатель издания.

Редакция регионального новостного агентства добавила, что в диспетчерской РЖД не смогли прокомментировать ситуацию с поездом.

Ранее состав сошел с рельсов в Калининградской области. Поезд остановился из-за того, что наехал на газовый баллон. Местный житель признался, что хотел задержать людей, которые ехали на работу. Пассажиры состава не пострадали, их оперативно эвакуировали. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о терроризме.

РЖД Челябинск Екатеринбург Поезда Снегопад
05 мая 2024, 01:26
База отдыха загорелась на Кубани
Пресс-служба МЧС
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База отдыха загорелась в станице Голубицкой Краснодарского края. По информации пресс-службы МЧС России, горят три нежилых здания.

База отдыха расположена в курортной зоне черноморского побережья. Огонь охватил тысячу квадратных метров.

«Пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России», - сообщили в ведомстве.

К 01:25 возгорание удалось локализовать.

Ранее МЧС сообщило, что в крымском селе Белоглинка загорелся одноэтажный склад. Огонь распространился на тысячу квадратных метров. Из-за горючих материалов в ангаре и сильного ветра огонь стремительно распространился на большую территорию. На место пожара прибыли 72 специалиста и 21 единица техники, возгорание оперативно потушили.

Пожары Россия Краснодарский край
05 мая 2024, 00:34
Водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку в Москве и скрылся с места ДТП
Unsplash
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Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали.

Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Накануне мотоциклист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Несовершеннолетний получил травмы, но информация о его состоянии не уточнялась.

В Кургане водитель Honda Accord сбил 13-летнего подростка , который ехал на самокате. Мальчика с травмами доставили в больницу.

Дети Больницы Водители Москва
04 мая 2024, 22:45
Капитан прогулочной яхты внезапно скончался во время работы на судне в Москве
РИА «Новости»
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Капитан прогулочной яхты скоропостижно скончался у причала «Парк Горького» в центре Москвы. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчина неожиданно потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли вернуть его к жизни. Скончавшемуся было 64 года.

Ранее блогер Сергей Косенко шокировал подписчиков фото с ребенком - на снимке мужчина держит младенца над водой, свесившись через перила яхты. Фото вызвало бурное обсуждение среди подписчиков Косенко. Многие задались вопросами о том, до какого возраста доживет его сын с таким обращением.

Трое моряков из-за неисправной лодки оказались на необитаемом острове в Тихом океане в районе Микронезии. Моряки выложили на берегу пальмовыми листьями слово «help». Надпись заметили с самолета, участвовавшего в спасательной операции.

Работа Москва
04 мая 2024, 22:39
Разобранный беспилотник обнаружили в салоне машины в центре Москвы
РИА «Новости»
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В Москве силовики оцепили автомобиль, в салоне которого обнаружили разобранный беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Машину с опасной находкой остановили на Садовом кольце. Внутри находилось несколько человек. По информации Baza, один из задержанных и автомобиль зарегистрированы в Якутии, остальные в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Машину оцепили, на место происшествия вызвали ФСБ. Задержанных доставили в отделение для проверки документов, после чего отпустили со всем имуществом, сообщили авторы Telegram-канала.

Силовики в Москве разыскивают участника перестрелки на Коровинском шоссе. Мужчину удалось отследить по камерам.

Беспилотники Мужчины Машины Москва

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