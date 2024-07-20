20 июля 2024, 21:41

Поезд насмерть сбил мужчину на юге Москвы

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Поезд сбил человека на юге Москвы. Мужчина умер, лишившись головы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

ДТП произошло на Павелецком направлении Московской железной дороги в Даниловском районе Москвы. Мужчину сбил поезд. Его обнаружили на путях без признаков жизни.

«Отрезало голову. Мужчина взрослый», - уточнил источник.

На место происшествия направили наряд полиции, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Этой весной в Москве во время ссоры мужчину толкнул девушку под колеса поезда на станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро. Она не пострадала, ее спутники задержала полиция.

Ранее в районе Подольска образовалась огромная пробка на трассе М-2 из-за аварии грузовой «Газели» с легковым автомобилем. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. На место работают сотрудники полиции.

Смертность ДТП Мужчины Полиция Москва
20 июля 2024, 21:23
Крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде
РИА «Новости»
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Здание загорелось на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Кадры с места ЧП предоставила 360.ru местная жительница Дария Поленок.

По предварительной версии, возгорание произошло в арендуемом здании по производству мебели. Информации о погибших и пострадавших не было. Сейчас пожарные продолжают тушение здания.

Ранее мощный пожар произошел на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Никто не погиб.

Также возгорание тушили в частном доме в поселке Димара Выксунского округа Нижегородской области. На месте пожара обнаружили тела двух взрослых и ребенка.

Пожары МЧС РФ
20 июля 2024, 20:38
Упавшая секция сидений насмерть придавила ребенка-сироту в тверском интернате
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Воспитанник детского дома-интерната в городе Вышний Волочок умер от полученных травм под упавшим на него частью откидных стульев. Как сообщила пресс-служба тверского главка СК, тело раздавленного ребенка нашли на веранде в субботу, 20 июля.

В ходе проверки следователи установили, что мальчик во время прогулки опрокинул на себя стоящие на возвышенности трехсекционные сиденья. Упавший предмет мебели повредил грудную клетку ребенка. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование под свой контроль взял председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

По данным областной прокуратуры , погибшему было 10 лет. Ребенок находился в интернате, как сирота. Ведомство начало проверку работы сотрудников интерната на предмет законодательства о безопасности несовершеннолетних.

Сегодня же стало известно о гибели подростка на железнодорожных путях в районе станции Мшинская Ленинградской области. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, мальчика сбил проходящий состав вне зоны перехода.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Россия Следственный комитет России Сироты
20 июля 2024, 20:18
В Москве полуторагодовалого ребенка заперли одного в иномарке
Freepik
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Маленького ребенка спасли из запертого автомобиля Hyundai в столичном поселке Коммунарка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мать полуторагодовалого мальчика обратилась за помощью к спасателям. Она рассказала, что дверь иномарки случайно захлопнулась. Внутри транспортного средства в этот момент остался ее ребенок.

При этом ключи от автомобиля также были в салоне. Спасатели вскрыли двери машины слесарным инструментом без повреждения. Ребенка передали родителям. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее москвичка случайно заперла маленького ребенка в автомобиле Porsche в центре столицы, оставив ключи внутри. На место ЧП приехали участники спасательной операции. Они разбили стекло в одной из дверей автомобиля и вытащили плакавшего младенца.

Спасатели Дети Иномарки Москва
20 июля 2024, 19:55
Появилось видео с места гибели сбитого поездом подростка в Ленобласти
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Подросток погиб под колесами поезда в Ленинградской области. ЧП произошло рядом со станцией Мшинская, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ребенка сбило вне зоны перехода. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Кокорев.

При проверке специалисты выяснят, были ли установлены запрещающие знаки в зоне повышенной опасности. При наличии оснований примут меры реагирования.

Несколькими днями ранее на перегоне Строганово - Мшинская «Ласточка» сбила машину с семьей. Погибли двое взрослых и двое детей.

Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое из кабины поезда в этот момент.

Дети Поезда

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