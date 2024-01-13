13 января 2024, 22:39

Поезд насмерть сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино»

Unsplash
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Поезд сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино» в Москве, сообщил источник «360». По предварительной информации, они скончались от полученных травм.

Одно из тел обнаружили под электричкой, второе осталось на путях. Доступ к ним временно заблокировал поезд. Очевидцы сообщили экстренным службам, что погибшим было 20-30 лет.

Ранее аналогичная трагедия произошла на станции МЦД «Рижская ». Там поезд сбил женщину и двух мужчин. От полученных травм они скончались на месте. Предположительно, они вышли из поезда и спустились на рельсы для перехода путей, когда по ним проходила другая электричка.

Поезда МЦД
13 января 2024, 22:04
Дагестанец в Петербурге выстрелил в женщину за кормление уличных животных
Freepik
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Мужчина в Санкт-Петербурге выстрелил в женщину, когда та пришла кормить бездомных животных. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным журналистов, происшествие случилось 12 января рядом с железнодорожным мостом около Петрозаводского шоссе. Местная жительница пришла туда, чтобы покормить уличных собак. Во время процесса из небольшого дома вышел мужчина восточной внешности и открыл стрельбу.

В итоге подозреваемого задержали. Им оказался 66-летний дагестанец.

«Установлено, что он повздорил с дамой, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими», - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве. В будущем на него могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Якутске рабочие открыли стрельбу на стройке. В процессе перестрелки пострадали два человека.

Санкт-Петербург Стрельба Собаки Животные Мужчины
13 января 2024, 21:47
Мужчина при загадочных обстоятельствах пропал в Екатеринбурге
Freepik
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В Екатеринбурге мужчина ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В материале уточнили, что пропавшему 27 лет, 12 января он вышел из дома в Солнечном микрорайоне города и направился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Зачем именно мужчине потребовалось туда идти - неизвестно. После этого его никто не видел, на связь с близкими он не выходит.

«Очень добрый, отзывчивый парень, никогда раньше не пропадал. Он больше домашний. Работал с детьми, вел секцию баскетбола», - рассказала подруга исчезнувшего.

В день пропажи на мужчине была черная куртка, серые спортивные штаны, темно-зеленая шапка и темно-коричневые зимние ботинки. Его приметы: рост 183 сантиметра, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, нормальное телосложение.

Ранее в Московской области пропала пенсионерка. В день исчезновения она поехала в деревню Каширу на электричке. Позже она позвонила дочери и рассказала, как неизвестный мужчина напал на нее, ударил по голове и силой посадил в машину.

Дороги Мужчины Екатеринбург Машины
13 января 2024, 21:36
Ритуальщики в Сургуте протащили труп по асфальту на глазах у людей
Телеканал «360»
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Работники одной из похоронных компаний Сургута тащили покойника по асфальту во дворе жилого комплекса «Возрождение». Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как ритуальщики волочили упакованный в пластиковый мешок труп, не стесняясь камер видеонаблюдения и гуляющих около дома людей. Сотрудники похоронного бюро взяли тело на руки только после замечаний прохожих.

Источник «360» заявил, что в ЖК «Возрождение», рядом с которым тащили труп, более двух тысяч квартир. Рядом находится музей «Россия - моя история».

«Хорошо, что лифт работал, а то выбросили бы из окна, так же легче нести», - сказал источник.

По данным Telegram-канала Baza , такое обращение с умершим позволили представители агентства «Северный похоронный дом». Пугающая картина шокировала некоторых очевидцев.

Ранее в заброшенной усадьбе в Мытищах, где в 1930-х годах жил Иосиф Сталин, нашли трупы двух мужчин. Причина смерти этих людей не уточнялась.

До этого тело мужчины обнаружили на территории пожаро-спасательной части на востоке столицы. Предположительно, покойный выпал из находящегося неподалеку многоэтажного здания.

Видео
13 января 2024, 19:09
Около 200 человек эвакуировали из ТЦ в Киеве из-за пожара
Pxhere
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В торгово-развлекательном центре «Космополит» Киева 13 января случился пожар. Мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что из здания эвакуировали 200 человек.

«Экстренные службы продолжают работать на месте», - добавил он.

По предварительным данным, вспыхнула детская комната на четвертом этаже здания. Причина возгорания неизвестны. Сейчас огонь уже ликвидировали.

Кличко уточнил, что медикам обратилась одна женщина, она пожаловалась на отравление угарным газом. Ей оказали помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.

Ранее крупный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах. Пламя вспыхнуло в одном из блоков и охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров. Ущерб составит не менее 10 млрд рублей. Один из сотрудников склада рассказал «360», сначала никто не понял, что произошло. Сработал сигнал тревоги, в здании появился едкий черный дым, людей начали быстро выводить на улицу.

Пожары Виталий Кличко Киев

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