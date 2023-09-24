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По его данным, 24 сентября на Заводском шоссе в поселке Внуково в полутора метрах от железнодорожных путей обнаружили труп. По словам собеседника «360», тело обнаружил машинист. Он рассказал, что человека сбил поезд около перехода через железнодорожную платформу в районе деревни Изварино.

Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

На днях несчастный случай произошел на 1-й Мытищинской улице на платформе «Москва-3». Предположительно, под колесами электрички погиб человек.

Ранее вышедшего на железнодорожные пути 40-летнего прохожего сбила электричка на станции Крекшино в Новой Москве. От полученных травм он умер. Тело погибшего нашли на рельсах прибывшие на место спасатели.