Поезд насмерть сбил человека на западе Москвы — источник
В Москве в поселке Внуково человек попал под поезд. От полученных травм пострадавший умер на месте, сообщил источник «360».
По его данным, 24 сентября на Заводском шоссе в поселке Внуково в полутора метрах от железнодорожных путей обнаружили труп. По словам собеседника «360», тело обнаружил машинист. Он рассказал, что человека сбил поезд около перехода через железнодорожную платформу в районе деревни Изварино.
Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.
На днях несчастный случай произошел на 1-й Мытищинской улице на платформе «Москва-3». Предположительно, под колесами электрички погиб человек.
Ранее вышедшего на железнодорожные пути 40-летнего прохожего сбила электричка на станции Крекшино в Новой Москве. От полученных травм он умер. Тело погибшего нашли на рельсах прибывшие на место спасатели.