14 ноября 2023, 21:09

Поезд насмерть сбил человека на станции Ухтомская в Люберцах

pxhere.com
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Человек попал под поезд на станции Ухтомская Московского центрального диаметра в Люберцах. Как сообщил источник «360», мужчина скончался.

Состав следовал по направлению в Московскую область. В настоящее время тело погибшего находится на железнодорожных путях. На месте работают экстренные службы. Другие детали случившегося уточняются.

В конце октября поезд насмерть сбил мужчину на станции Лосиноостровская на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и начал переходить между платформами. Тело передали медикам.

До этого человек попал под поезд в Мытищах на станции Перловская Московской железной дороги. На место случившегося прибыла скорая помощь.

Люберцы МЦД
14 ноября 2023, 20:58
Один человек пострадал при взрыве баллона на заводе «Вымпел» в Москве
Телеканал «360»
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На московском машиностроительном заводе «Вымпел» произошел взрыв. По информации источника «360», взорвался газовый баллон.

Источник сообщил, что в 20:38 в здании машиностроительного завода на Соколиной Горе произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, пострадал один человек. На место выехала скорая и другие экстренные службы.

Подробностей произошедшего пока не поступало, официальной информации нет.

Газ Взрывы
14 ноября 2023, 19:29
Мумию женщины нашли в московской квартире — СМИ
РИА «Новости»
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В Зеленограде в одной из квартир обнаружили тело женщины. Труп пролежал какое-то время и мумифицировался, сообщило агентство «Москва».

По его данным, тревогу забила москвичка после того, как не смогла дозвониться до своей двоюродной сестры. Женщина сообщила полицейским, что ее родственница, которую она не навещала несколько лет, перестала выходить на связь.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители зашли в квартиру в доме, расположенном в восьмом районе Зеленограда и обнаружили среди большого количества хлама мумифицированное тело 71-летней хозяйки. Труп увезли в морг, эксперты устанавливают давность и причину смерти.

Агентство уточнило, что при жизни женщина стояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в столичной бюджетной гостинице скончались два постояльца. Трупы обнаружили во вторник днем без следов насильственной смерти.

Полиция Москва 2023
14 ноября 2023, 18:36
Женщину с коляской сбили на улице Москвы
РИА «Новости»
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Женщину с коляской с ребенком сбили на улице Маршака в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома № 24.

О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщалось.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Накануне другой пешеход пострадал после наезда автомобиля. На западе Москвы, на улице Артамонова, Toyota Land Cruiser сбила пешехода, который в результате получил травму головы. После этого в машину въехал водитель другого транспортного средства.

Еще одна авария произошла на Калужском шоссе. Там столкнулись два автомобиля Lexus, из-за аварии перекрыли три полосы движения.

Также стало известно о том, что четыре человека пострадали в массовом ДТП на Варшавском шоссе. Там столкнулось три легковушки и загорелось такси. На месте происшествия работали полиция, скорая и пожарные.

ДТП Москва 2023
14 ноября 2023, 18:24
Четырех участников драки у общепита в Москве доставили в полицию
РИА «Новости»
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Четырех человек доставили в отдел полиции после драки возле ресторана быстрого питания на улице Маросейка. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка.

Полиция получила сообщение о нарушении общественного порядка около 21:00. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и задержали четырех человек. В отношении задержанных составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между сторонниками и противниками одной из неформальных молодежных группировок. Инцидент начался внутри ресторана быстрого питания и завершился потасовкой за пределами заведения.

Ранее появились подробности драки учительницы с матерью ученицы в Деденевской школе. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что д евочка грубо ответила педагогу , а та после этого якобы обозвала ее.

Драки ГИБДД Москва 2023

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