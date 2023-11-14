Поезд насмерть сбил человека на станции Ухтомская в Люберцах

Состав следовал по направлению в Московскую область. В настоящее время тело погибшего находится на железнодорожных путях. На месте работают экстренные службы. Другие детали случившегося уточняются.

В конце октября поезд насмерть сбил мужчину на станции Лосиноостровская на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и начал переходить между платформами. Тело передали медикам.

До этого человек попал под поезд в Мытищах на станции Перловская Московской железной дороги. На место случившегося прибыла скорая помощь.