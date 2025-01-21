21 января 2025, 22:31

Поезд насмерть сбил человека на Каширском проезде в Москве

РИА «Новости»
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Поезд сбил человека на Каширском проезде на юге Москвы. ЧП произошло на платформе Варшавская по направлению в столицу, сообщил источник 360.ru.

По информации источника, поезд сбил мужчину лет 25-30. Пострадавший не выжил. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

Из-за ЧП временно остановили движение поездов, менее часа спустя поезда вернулись в штатный режим.

Вечером 21 января на МЦД произошел сбой, движение остановилось на Киевском направлении, на участке от Площади Трех Вокзалов до Марьиной Рощи. Задержку спровоцировал состав, остановившийся по техническим причинам.

В Ленобласти женщину, которая толкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд на станции Саблино, приговорили к восьми годам и трем месяцам лишения свободы. ЧП произошло в марте 2024 года.

Скорая помощь Мужчины Поезда Москва
21 января 2025, 21:34
Более 15 минут провисели вниз головой посетители аттракциона в «Острове мечты» в Москве
РИА «Новости»
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В парке развлечений «Остров мечты» в Москве сломался один из аттракционов. Об очевидцы сообщили авторам Telegram-канала «Москвач».

«Люди больше 15 минут провисели вниз головой», - рассказали посетители парка.

В июне прошлого года в парке уже случалось подобное ЧП. Дети застряли на аттракционе над землей и провели там более 40 минут, пока не приехали спасатели.

Неполадки с аттракционом «На крыльях ветра» произошли из-за скачка напряжения , сообщили в пресс-службе парка. Потребовалась перезагрузка системы, что заняло какое-то время. Согласно технике безопасности, прижимы аттракциона не открываются автоматически, поэтому гостей эвакуировали механики.

Дети Парки Москва
21 января 2025, 20:12
Кибермошенника из ЕАО осудят за взлом аккаунтов на портале «Госуслуги»
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Кибермошенник из ЕАЭС взламывал аккаунты на портале «Госуслуги». Злоумышленника задержали, теперь он ждет суда и понесет наказание за хищение и отмывание денег, сообщили в пресс-службе МВД России.

Подозреваемый действовал двумя способами. Сначала он через социальные сети и мессенджеры получал логины и пароли пользователей.

Когда появилась двухэтапная аутентификация для личных кабинетов, обвиняемый стал покупать в интернет-магазинах сим-карты без привязки к абонентским номерам. Затем через сайт сотового оператора он получал список свободных номеров.

«За вознаграждение через закрытый канал в мессенджере он проверял, привязаны ли эти контактные данные к аккаунтам на „Госуслугах“», - отметили в пресс-службе.

Восстановив доступ к странице портала, он получал персональные данные россиян, а затем оформлял на их имена займы. Он выводил средства удаленно, используя услуги посредников-дропперов и криптовалютный кошелек, а затем конвертировал полученные средства в рубли и переводил их на свои банковские карты.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества , связанном с подделкой номеров и сайтов. Злоумышленники также рассылают вредоносные файлы, которые могут выглядеть как рабочие или важные документы. Однако при открытии таких файлов на устройство устанавливается программа, собирающая данные для доступа к банковским приложениям и личную информацию пользователя.

Госуслуги
21 января 2025, 18:57
Певицу Седокову опросили после смерти ее экс-мужа Тиммы
РИА «Новости»
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Исполнительницу Анну Седокову опросили в рамках проверки суицида ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», - сказал собеседник агентства.

Тело экс-супруга певицы обнаружили в подъезде в центре Москвы. Предварительно, 32-летний спортсмен наложил на себя руки. Прощание с баскетболистом состоялось 28 декабря в Риге. Седокова не пришла на похороны.

Певица попала в больницу с истерикой после смерти бывшего мужа. Артистка опубликовала в соцсетях кадры, на которых видно, что она лежит под капельницей и продолжает рыдать. Подписчики обвинили артистку в попытке попиариться на смерти Тиммы.

Седокова подала на развод в конце октября. Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск певицы. Экс-супруг остро отреагировал на расставание - он публиковал в соцсетях депрессивные записи.

Спортсмены Анна Седокова Артисты
21 января 2025, 18:35
Две женщины и ребенок пострадали из-за схода снега с крыши дома в Кузбассе
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С крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области сошел снег. Предварительно, в результате ЧП пострадали три человека, сообщила пресс-служба СК по региону.

«Выявлены сведения о том, что по улице Советской в Шерегеше снежная масса сошла с крыши многоквартирного дома, в результате чего, предварительно, пострадали находившиеся рядом две женщины и ребенок», - отметили в ведомстве.

Сход снега произошел вечером 21 января. СК проводит доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По данным пресс-службы, сейчас следователи устанавливают очевидцев и выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее упавший с крыши дома снег чуть не убил 24-летнюю жительницу Ленобласти. Девушка из Всеволожска получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы. Прокуратура проводит проверку в связи со случившимся.

Следственный комитет России

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