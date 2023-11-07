«Сегодня в 15:36 на станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением „Москва - Челябинск“ эвакуировали пассажиров», - сообщили в МЖД Пассажиров вернули в вагоны спустя 40 минут, после этого поезд продолжил движение по маршруту.

В ведомстве также уточнили, что срочная эвакуация не повлияла на движение других поездов. Сейчас железнодорожники принимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда «Москва - Челябинск».

Ранее проводница поезда «Симферополь - Санкт-Петербург» из-за обиды на полицейских стала угрожать взрывом Московского вокзала в Петербурге. После этого на девушку составили протокол о мелком хулиганстве.

Пассажиров поезда «Москва - Челябинск» эвакуировали на железнодорожной станции в Рязани в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.