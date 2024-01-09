Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве

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«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», - написал Иртеньев.

Информацию подтвердила Вероника Любарская.

«Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе, переломы и черепно-мозговая травма», - написала она.

Официальной информации о происшествии и состоянии здоровья Льва Рубинштейна пока нет.

Рубинштейну исполнилось 76 лет. Свой творческий путь поэт начал в 1960-х годах, с тех пор стал считаться основоположником московского концептуализма. Его отличали стихи на карточках.

Ранее финалистка конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы по спортивным танцам Яна Добровольская попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Из-за скользкой дороги машина «поплыла» и ударила другой автомобиль, в котором находилась беременная женщина.