Поджог произошел на избирательном участке в свердловском городе Асбесте

Читайте нас в:

По информации канала, неизвестный поджег тамбур с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В здании объявили пожарную тревогу.

«Имело место задымление, на работу избирательной комиссии оно не повлияло - благодаря оперативной реакции дежурных и правоохранителей», - сообщило издание Ura.ru со ссылкой на избирательную комиссию Свердловской области.

Задымление устранили в кратчайшие сроки, никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о почти 10,5 тысячи атак на ресурсы дистанционного электронного голосования на президентских выборах.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о беспрецедентной активности коллективного Запада на фоне выборов главы российского государства. Она описала происходящее словами «на грани диверсии».