Поджигательницу почты из Химок задержали

Прогремевший в отделении банка на Среднеохтинском проспекте Санкт-Петербурга взрыв выбил входную дверь, которая отлетела на проезжую часть. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Фонтанки».

Атаки на отделения банков произошли в нескольких городах России на этой неделе. В минувший четверг стало известно о том, что молодой человек взорвал салюты в отделении кредитного учреждения в Балашихе.

На следующий день пиротехника взорвалась в московском отделении банка на бульваре Яна Райниса. Кроме того, в Красноярске студентка принесла канистру бензина в отделение финансовой организации , облила стоявшие там аппараты и подожгла.

«Фонтанка» добавила, что в минувшую пятницу в Тосненском и Кингисеппском районах Ленинградской области 18-летние местные жители устроили поджоги банкоматов.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Ситуацию Хорт взял на личный контроль.

Полиция и пожарные прибыли к месту детонации для выяснения всех обстоятельств происшествия. О пострадавших пока ничего не известно. Также не установлен источник детонации.

Издание 78.ru сообщило, что, по предварительным данным, взорвался банкомат.

Авторы Telegram-канала «Mash на Мойке» заявили, что неизвестный закачал газ в стоящий в помещении банкомат. Средство для повреждения аппарата злоумышленник бросил на месте. Пока это предварительная версия. Официальные причины детонации установят следователи.

Кадры поврежденного банкомата выложил в своем Telegram-канале глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербург Андрей Хорт.