21 декабря 2024, 21:13

Поджигательницу почты из Химок задержали

РИА «Новости»
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В Химках полиция вычислила женщину, которая подожгла пиротехнику в отделении почты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Очевидцы вызвали полицию в почтовое отделение на улице Московской из-за задымления. Оказалось, женщина зажгла пиротехнику и скрылась. Правоохранители заподозрили местную жительницу 1954 года рождения, разыскали ее и отвезли в территориальный отдел на допрос.

Следственные органы начали проверку, чтобы установить обстоятельства дела. По ее итогам они примут процессуальное решение.

В России участились случаи с принуждением к поджогам учреждений и полицейских машин. Мошенники выманивали у людей деньги и заставляли устраивать диверсии. Только 18 декабря произошло три таких поджога в Москве, Подмосковье и Тульской области. По словам очевидцев, преступники действовали, не отрываясь от телефонов.

Поджоги Химки МВД РФ Полиция
21 декабря 2024, 17:41
Взрыв прогремел в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге
РИА «Новости»
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Прогремевший в отделении банка на Среднеохтинском проспекте Санкт-Петербурга взрыв выбил входную дверь, которая отлетела на проезжую часть. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Фонтанки».

Атаки на отделения банков произошли в нескольких городах России на этой неделе. В минувший четверг стало известно о том, что молодой человек взорвал салюты в отделении кредитного учреждения в Балашихе.

На следующий день пиротехника взорвалась в московском отделении банка на бульваре Яна Райниса. Кроме того, в Красноярске студентка принесла канистру бензина в отделение финансовой организации , облила стоявшие там аппараты и подожгла.

«Фонтанка» добавила, что в минувшую пятницу в Тосненском и Кингисеппском районах Ленинградской области 18-летние местные жители устроили поджоги банкоматов.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Ситуацию Хорт взял на личный контроль.

Полиция и пожарные прибыли к месту детонации для выяснения всех обстоятельств происшествия. О пострадавших пока ничего не известно. Также не установлен источник детонации.

Издание 78.ru сообщило, что, по предварительным данным, взорвался банкомат.

Авторы Telegram-канала «Mash на Мойке» заявили, что неизвестный закачал газ в стоящий в помещении банкомат. Средство для повреждения аппарата злоумышленник бросил на месте. Пока это предварительная версия. Официальные причины детонации установят следователи.

Кадры поврежденного банкомата выложил в своем Telegram-канале глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербург Андрей Хорт.

Санкт-Петербург Банки Взрывы
21 декабря 2024, 17:38
Появилось видео с места взрыва петард в торговом центре в Королеве
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В Королеве злоумышленники взорвали петарды в офисе МФЦ, расположенном в торговом центре «Гелиос». Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видны многочисленные взрывы, сотрудники торгового центра прячутся под столами.

«Какой-то мужчина принес в МФЦ коробку с петардами и умышленно ее поджег», - рассказала 360.ru свидетельница происшествия.

По ее словам, мужчину уже задержали.

Центр временно приостановил работу. Из здания эвакуировали более 300 человек, никто не пострадал.

Это не единственный подобный случай за сегодня. Сначала людей эвакуировали из торгового центра «Форт» в московском районе Отрадное из-за звуков, похожих на выстрелы. Охранники ТЦ задержали пожилую женщину, которая рассказала, что украинские мошенники убедили ее прийти и поджечь пиротехнику.

Чуть позже фейерверк запустили в отделении почты в Химках. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.

Взрывы Королев МФЦ
21 декабря 2024, 16:30
Рабочего затянуло в станок для упаковки матрасов в Челябинске
РИА «Новости»
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Рабочий погиб на фабрике по производству матрасов в Челябинске, попав в станок. Об этом сообщило местное издание 74.ru.

По его информации, 19 декабря станок заматывал товары пленкой. Рабочий зацепился за нее руками, его затянуло внутрь и сломало шею. Автоматическая защита по неизвестной причине не сработала. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Как это произошло - непонятно, никто ничего не говорит», - пояснила изданию родственница погибшего.

Официальных комментариев от Следственного комитета, прокуратуры или МВД пока не поступало.

Ранее на заводе в Кургане 49-летнего маляра насмерть придавило железной балкой во время крановых работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Челябинск Заводы
21 декабря 2024, 14:50
Поджегшая пиротехнику пенсионерка обратила в бегство людей из московского ТЦ
РИА «Новости»
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Посетителей и продавцов эвакуировали из торгового центра «Форт» на северо-востоке Москвы из-за похожих на выстрелы хлопков. Как сообщил Telegram-канал Shot, громкие звуки оказались сработавшей пиротехникой, которую подожгла пожилая посетительница.

Источник 360.ru в экстренных службах столицы сообщил, что напуганные громкими взрывами пиротехники посетители вызвали на место спасателей, полицию и медицинские бригады, допустив, что на месте могут быть раненые. Но после разъяснения ситуации специалисты уехали по другим вызовам, а в торговый центр начали запускать посетителей.

Пенсионерку задержали охранники торгового центра. Женщина объяснила, что стала жертвой украинских мошенников.

В результате подрыва петард никто не пострадал. Но торговый центр временно прекратил работу из-за проведенной эвакуации.

Пенсионеры Москва

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