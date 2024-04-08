08 апреля 2024, 07:59

Поджигателей леса в Приамурье вычислили с воздуха

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Амурской области отдыхающие устроили лесной пожар площадью 22 гектара. Нарушителей вычислил летчик Кирилл Крюков, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Пожар произошел в Магдагачинском районе. Пал сухой травы перешел на деревья государственного лесного фонда. Огонь распространился на площади 22 гектаров. В тушении задействовали 17 человек.

Виновников бедствия вычислил летчик-наблюдатель Свободненского авиаотделения Амурской авиабазы. Во время очередного облета Кирилл Крючков увидел, как две машины отъезжали от зимовья. На тот момент постройки уже находились в эпицентре пожара - отдыхающие подожгли сухую траву. Нарушителям, по информации спасателей, грозит штраф на сумму 40 тысяч рублей. Кроме того, их обяжут возместить затраты на тушение пожара - более 600 тысяч рублей.

За сутки в Сковородинском округе и Магдагачинском районе зафиксировали 13 природных пожаров. Из них семь возгораний потушили на площади 124 гектаров. Все очаги появились из-за пала сухой травы.

К пожароопасному сезону в Подмосковье подготовили более четырех тысяч специалистов и 1,6 тысячи единиц техники. Комлесхоз напомнил о крупных штрафах для нарушителей.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ Видео
08 апреля 2024, 07:56
Смертельное ДТП с участием автобуса ПАЗ произошло в Кургане
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Утром 8 апреля на улице Ленина в Кургане произошла авария, столкнулись автобус ПАЗ и Lada Priora. В результате погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД по Кургану.

По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, находившийся за рулем ПАЗ, при повороте столкнулся с Lada Priora. Управлявший легковушкой мужчина 2005 года рождения получил травмы.

Его пассажир - 2002 года рождения скончался на месте. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее в Самарской области автобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся в кювет. Жертвами аварии стали два человека.

Курган ДТП Автобусы
08 апреля 2024, 05:23
Автобус с пассажирами опрокинулся в Самарской области, погибли два человека
Читайте нас в: Google Новости
Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Самарской области. Об этом сообщили Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По неуточненной информации, водитель автобуса Scania ехал на 26 километре автодороги «Урал-Муханово» на большой скорости. На повороте транспорт съехал с дороги и опрокинулся.

«На месте погибло два пассажира, предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение», - сказано в публикации.

К месту аварии приехали сотрудники следственно-оперативной группы, а также руководители областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД России. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Ярославской области возбудили уголовное дело после аварии с автобусом и поездом. Оба транспорта столкнулись, при ДТП погибли семь человек. Как заявил губернатор области Михаил Евраев, происшествие случилось из-за диспетчера на переезде, который был в нетрезвом состоянии.

ДТП Дороги Россия Автобусы
08 апреля 2024, 03:30
На Камчатке пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в городе Елизово на улице Лесной. Родители оставили мальчика дома со старшей сестрой. Окно было открыто для проветривания. Девочка-подросток не успела среагировать, увидев брата на подоконнике. Ребенок выпал из окна третьего этажа.

По информации прокуратуры, медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, родителей проверят на исполнение своих обязанностей.

В конце февраля в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Очевидцы сообщили, что ей около 13 лет, она осталась жива.

Дети Прокуратура РФ Камчатка Квартиры
08 апреля 2024, 00:38
Река Елшанка в Орске стала выходить из берегов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Река Елшанка в Орске стала выходить из берегов. Об этом заявил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале.

«Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки», - написал он.

Градоначальник призвал граждан ответственнее относиться к ситуации, собрать все необходимые вещи и скорее эвакуироваться в безопасное место.

По словам Козупицы, администрация города вместе с полицейскими начала оповещать жителей об обстановке. Помимо этого, в регионе организовали автобусы для эвакуации в пункты временного размещения.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели помогли выехать из зоны подтопления 816 жителям Самарской области , 159 из них - дети.

Как сообщили пресс-службе правительства губернатора Оренбургской области, в зоне подтопления в регионе оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

Еще 7 апреля обстановку в Орске назвали критической. Из затопленных участков эвакуировали более четырех тысяч человек, 900 из них - несовершеннолетние.

Спасатели Наводнения Дети Автобусы Эвакуации Реки Наводнение в Оренбургской области

Новости по теме