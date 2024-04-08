Поджигателей леса в Приамурье вычислили с воздуха

Пожар произошел в Магдагачинском районе. Пал сухой травы перешел на деревья государственного лесного фонда. Огонь распространился на площади 22 гектаров. В тушении задействовали 17 человек.

Виновников бедствия вычислил летчик-наблюдатель Свободненского авиаотделения Амурской авиабазы. Во время очередного облета Кирилл Крючков увидел, как две машины отъезжали от зимовья. На тот момент постройки уже находились в эпицентре пожара - отдыхающие подожгли сухую траву. Нарушителям, по информации спасателей, грозит штраф на сумму 40 тысяч рублей. Кроме того, их обяжут возместить затраты на тушение пожара - более 600 тысяч рублей.

За сутки в Сковородинском округе и Магдагачинском районе зафиксировали 13 природных пожаров. Из них семь возгораний потушили на площади 124 гектаров. Все очаги появились из-за пала сухой травы.

К пожароопасному сезону в Подмосковье подготовили более четырех тысяч специалистов и 1,6 тысячи единиц техники. Комлесхоз напомнил о крупных штрафах для нарушителей.