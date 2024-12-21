21 декабря 2024, 14:50

Поджегшая пиротехнику пенсионерка обратила в бегство людей из московского ТЦ

РИА «Новости»
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Посетителей и продавцов эвакуировали из торгового центра «Форт» на северо-востоке Москвы из-за похожих на выстрелы хлопков. Как сообщил Telegram-канал Shot, громкие звуки оказались сработавшей пиротехникой, которую подожгла пожилая посетительница.

Источник 360.ru в экстренных службах столицы сообщил, что напуганные громкими взрывами пиротехники посетители вызвали на место спасателей, полицию и медицинские бригады, допустив, что на месте могут быть раненые. Но после разъяснения ситуации специалисты уехали по другим вызовам, а в торговый центр начали запускать посетителей.

Пенсионерку задержали охранники торгового центра. Женщина объяснила, что стала жертвой украинских мошенников.

В результате подрыва петард никто не пострадал. Но торговый центр временно прекратил работу из-за проведенной эвакуации.

Пенсионеры Москва
21 декабря 2024, 14:08
Глава Татарстана Минниханов назвал целями атаки дронов жилые дома Казани
РИА «Новости»
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Утром в субботу Казань подверглась массовой атаке беспилотников на дома мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«Казань сегодня подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше враг нападал на промышленные предприятия, то теперь - на мирных жителей и их дома прямо утром», - написал он.

Минниханов отметил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб, организовали места горячего питания и временного размещения. Всех жителей из поврежденных домов временно эвакуировали.

Утром 21 декабря Казань атаковали сразу несколько украинских дронов «Лютый». В Минобороны отмечали, что БПЛА применяли с трех направлений , националисты атаковали гражданские объекты , в том числе жилой многоэтажный дом. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА, а еще три беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники Казань Татарстан
21 декабря 2024, 13:23
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти
Global Look Press
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Число погибших в результате наезда автомобиля в толпу на рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до пяти. Об этом сообщило издание Spiegel.

«По нашим данным, в результате ЧП погибли как минимум пятеро человек, в том числе маленький ребенок», - отметили журналисты.

Машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге в пятницу вечером.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее также сообщил о двух погибших, среди которых есть маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших.

Полиция считает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным издания Süddeutsche Zeitung, подозреваемого еще в 2016 году признали беженцем. Он также имеет вид на жительство в Германии.

Германия Терроризм
21 декабря 2024, 13:17
Взрыв прогремел во время ремонта в квартире на юге Москвы
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Мужчину с множественными ожогами забрали из дома в Сумском проезде на юге Москвы после прогремевшего взырва. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, детонация произошла во время ремонтных работ в квартире. Взрывная волна выбила в доме окна и разрушила остекление балкона.

Прибывшие на место медики забрали из квартиры одного пострадавшего, у которого диагностировали множественные ожоги.

Пожары Взрывы Москва
21 декабря 2024, 12:57
Учитель напал на бросившего в лицо контрольную школьника в Приморье
РИА «Новости»
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Контрольная работа по математике в одной из школ Находки обернулась конфликтом учителя и четвероклассника. Мальчик бросил в лицо педагогу исписанный примерами лист и вывел мужчину из себя. Возмущенный учитель схватил ребенка за одежду и несколько раз тряхнул. Видео из учебного заведения опубликовал Telegram-канал «Svodka 25.Новости Приморья и Владивостока».

По данным авторов публикации, конфликтная ситуация произошла в школе № 25.

В пресс-службе краевого главка МВД сообщили, что начали проверку для установления личностей всех участников конфликта. В ведомстве подчеркнули, что заявлений в полицию или сообщений из больниц Находки не получали.

Сайт dv.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья уточнил, что учитель и администрация школы принесли извинения родителям ребенка за нервный срыв. После этого педагог написал заявление об увольнении. Сейчас руководство учебного заведения решает вопрос с поиском нового учителя математики.

Девятиклассник школы села Ковернино Нижегородской области в ходе драки сломал нос учителю. Что стало причиной конфликта неизвестно, но подросток сильно избил педагога, у которого диагностировали сотрясение мозга после госпитализации.

Приморье Учителя Россия Школьники

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