Поджегшая пиротехнику пенсионерка обратила в бегство людей из московского ТЦ

Источник 360.ru в экстренных службах столицы сообщил, что напуганные громкими взрывами пиротехники посетители вызвали на место спасателей, полицию и медицинские бригады, допустив, что на месте могут быть раненые. Но после разъяснения ситуации специалисты уехали по другим вызовам, а в торговый центр начали запускать посетителей.

Пенсионерку задержали охранники торгового центра. Женщина объяснила, что стала жертвой украинских мошенников.

В результате подрыва петард никто не пострадал. Но торговый центр временно прекратил работу из-за проведенной эвакуации.