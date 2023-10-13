«Подумала, что собака». Пострадавшая рассказала о нападении на нее медведицы в Башкирии

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По словам женщины, медведица напала на нее утром. Татьяна в это время шла на работу. Собеседница «360» не сразу поняла, что перед ней на дорогу выбежал хищник.

«Я шла на работу, время было 08:30. Я сначала подумала, что это большая собака бежит, а потом когда она выпрямилась [стало понятно, что это медведица]», - вспомнила Татьяна.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «360», медведица пришла в населенный пункт вместе с медвежатами.

Татьяна отметила, что ее муж охотник, поэтому она не растерялась и начала отбиваться от животного сумкой и зонтом.

Сейчас женщина находится в больнице. Она нормально себя чувствует, медики зашили раны и загипсовали Татьяне руку. Собеседница «360» отметила, что медперсонал за ней очень хорошо ухаживает. Сколько еще ей предстоит находиться в больнице, врачи пока не сообщили.