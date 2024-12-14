Подстанция загорелась в центре Москвы

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Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке во Фризино. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

«По-видимому, загорелся утеплитель на трубах вследствие халатности при сварке», - рассказал очевидец.

К месту ЧП прибыли три пожарных расчета. По словам местных жителей, пламя быстро потушили. На кадрах видно, что одна часть дома сильно обгорела.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что во Фрязине на пересечении улиц Советская и Центральная загорелась кровля многоэтажки на 250 квадратах. Дом - строящийся. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Москве. ЧП произошло на улице Василисы Кожиной.