Подстанция загорелась в центре Москвы
В субботу в центре Москвы загорелась примыкающая к мэрии подстанция. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП случилось в районе дома 19 по Брюсову переулку, возгорание распространилось на площади два квадратных метра.
Возгорание удалось ликвидировать с помощью огнетушителя до прибытия спасателей. Причины происшествия устанавливаются.
«Самостоятельно эвакуировались около 100 человек, Производится выпуск дыма», - сообщил источник.
В результате никто не пострадал.
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