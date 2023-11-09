Подрыв магистрального нефтепровода предотвратили в Ленобласти
Неизвестные злоумышленники попытались подорвать магистральный нефтепровод Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области. О предотвращенной диверсии сообщил Telegram-канал Shot.
Неизвестные злоумышленники попытались подорвать магистральный нефтепровод Ярославль - Приморск в районе поселка Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области. О предотвращенной диверсии сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника канала, преступники использовали самодельное взрывное устройство. Они даже успели прикрепить его на металлический контейнер, контролирующий перекачку нефтепродукта.
СВУ вовремя обнаружили и вызвали на место правоохранителей. Специалисты установили, что подозрительный предмет действительно является самодельной взрывчаткой. Устройство обезвредили. Проверка по факту случившегося продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил собеседник Shot.
Официально данные о предотвращенном подрыве магистрального нефтепровода в Ленобласти пока не подтверждали.