Подросток зарезал мужчину в парикмахерской в Москве
В парикмахерской на улице Чертановская в Москве, произошло убийство. По предварительным данным, подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, между 17-летним юношей и мужчиной произошел конфликт. Подросток выхватил нож и нанес удар в шею своему оппоненту.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, против него возбудили уголовное дело. Расследование поставили на контроль сотрудники Чертановской межрайонной прокуратуры.
Ранее жительница Белгородской области напала с ножом на возлюбленног о. Пострадавший успел вызвать скорую помощь, но скончался до прибытия медиков.