19 января 2025, 20:29

Подросток загорелся от удара током на крыше поезда под Оренбургом

РИА «Новости»
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В Медногорске подросток загорелся после удара током, когда пытался сделать селфи на поезде. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в ночь на 19 января юноша залез на крышу вагона, чтобы сфотографироваться на фоне железной дороги. Однако зацепился за дугу, что привело к возгоранию его одежды.

Прохожие стали советовать ему спрыгнуть с крыши в снег. Сначала молодой человек кричал, что у него не получается, но в какой-то момент совершил прыжок в снег. Очевидцы сразу бросили к нему на помощь.

Приехавшие медики доставили пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в реанимации на ИВЛ без сознания. У подростка зафиксировали ожоги 80% тела.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону. В Железнодорожном районе города 14-летний подросток залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода. Мальчик попал в реанимацию с серьезными ожогами.

Дети Больницы Поезда
19 января 2025, 19:16
Вышедший из ночного леса тигр напугал приморских рыбаков
РИА «Новости»
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Ехавшая на рыбалку в район приморского села Ракитное компания столкнулась с неожиданным препятствием. Недалеко от остановившейся в сугробе машины встал вышедший из леса тигр. Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал «Владивосток Новости Сейчас».

На хищника рыбаки наткнулись глубокой ночью и испугались размера встреченного зверя.

«Ни фига он здоровый. Я собираю вещи и уезжаю домой», - заявил один из пассажиров.

Но тигр не особо заинтересовался машиной. Он около минуты постоял на месте, наблюдая за людьми и транспортом, а после вальяжно ушел обратно в лес.

«По словам очевидцев, видео снято 17 января. Дальнереченский район, село Ракитное», - указали в публикации.

Ранее стало известно, что специалисты охотнадзора застрелили тигра-людоеда, растерзавшего рыбака в Дальнереченском районе Приморского края. По данным министерства природных ресурсов региона, агрессивное животное вычислили при помощи установленных ловушек на пути его следования.

Видео Животные Машины Владивосток
19 января 2025, 18:03
Полиция Петербурга нашла оголившихся около храма Спас-на-Крови подростков
РИА «Новости»
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Оголившихся во время записи видео около петербургского храма Спас-на-Крови подростков опросили сотрудники полиции. Речь идет о ролике, в котором у двух юношей упали штаны, сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве заявили, что участниками записи оказались два жителя Санкт-Петербурга 16 и 17 лет, а также 13-летний москвич.

«В действиях участников ролика выявлены признаки правонарушения», - заявили в пресс-службе.

Данные опроса полицейские передали следователям для решения о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инициатором и автором видео выступил 13-летний москвич, ведущий популярный блог под именем Tamik.

В Санкт-Петербург он приехал для встречи с друзьями и съемки скандального ролика, который быстро удалил после публикации, столкнувшись с хейтом.

Блогер уже опубликовал покаянное видео, в котором отметил, что не хотел никого обидеть.

Храм Спас-на-Крови не в первый раз попадает в камеру любителей обнажиться. В ноябре 2021 года двое молодых людей из Санкт-Петербурга на этом же месте устроили откровенную съемку с безумным танцем, в ходе которого сняли с себя штаны вместе с трусами.

Санкт-Петербург МВД РФ Блогеры
19 января 2025, 15:37
Квартира загорелась на севере Москвы после запуска фейерверков
РИА «Новости»
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Запуск фейерверков внутри квартиры в доме на Клязьминской улице на севере Москвы привел к пожару. Из охваченного огнем помещения спасатели эвакуировали двух человек. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы.

Источник уточнил, что загоревшаяся квартира находится на втором этаже. Но едкий дым из помещения распространился по всему подъезду. Поэтому прибывшие на место пожарные вывели из дома трех жителей с верхних этажей.

Распространившееся на 15 квадратных метров пламя спасатели оперативно потушили. Собеседник 360.ru добавил, что огонь от запущенных петард быстро разошелся, потому что в помещении оказалось много хлама.

Пожары Москва
19 января 2025, 13:21
Продюсер НТВ продал машину ради «сотрудников ФСБ»
РИА «Новости»
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Продюсер НТВ Денис Ш. отдал представившимися сотрудниками ФСБ мошенникам около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Впервые аферисты вышли на с 52-летнего мужчину еще в декабре 2024 года. Его предупредили, что с ним якобы свяжется представитель ФСБ для профилактического разговора о мошеннических действиях.

Спустя час голос в трубке рассказал продюсеру, что кто-то якобы пытается взять на его имя кредит и отправить деньги на Украину. В итоге мужчину убедили оформить кредит и отправить деньги на «безопасный счет», он также снял пять тысяч долларов сбережений и отправил их мнимым силовикам.

После этого с потерпевшим связался еще один «сотрудник спецслужб», который убедил мужчину продать Mazda CX-5 и перевести деньги. Неладное он заподозрил, только когда «ФСБ» попросило его купить спички и 10 литров бензина. Продюсер написал заявление в полицию, общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей.

Ранее пенсионер в Москве выбросил с балкона 100 тысяч долларов по указанию мошенников.

ФСБ Машины

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