08 ноября 2023, 20:21

Подросток выстрелил девочке в глаз из арбалета в Санкт-Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге 13-летний подросток принес в школу арбалет и выстрелил в глаз своей однокласснице. Девочку госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по городу и Ленинградской области.

Информация о школьнике с арбалетом поступила в полицию Василеостровского района Петербурга в среду, 8 ноября. Как выяснили правоохранители, школьник принес в общеобразовательное учреждение пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз.

«После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета. Девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована с травмой глаза», - сообщили в полиции.

Школьника передали психологам. В правоохранительных органах отметили, что в школе мальчика характеризовали положительно, его семья на учете в полиции не состояла.

Ранее в Екатеринбурге тринадцать подростков открыли стрельбу из пневматических пистолетов по двум мальчикам за отказ покупать вейпы.

Дети Школы Школьники
08 ноября 2023, 20:26
Полиция пришла с проверкой в частный детский сад на севере Москвы
РИА «Новости»
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Столичные правоохранители начали проверку после выявления незаконного детского сада в одной из квартир на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, 28 октября в отдел полиции поступило обращение из Роспотребнадзора по факту организации нелегального детского сада в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова.

В ходе следственных действий правоохранители по согласованию с надзорными органами провели осмотр помещения, на которое пожаловались.

«По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации», - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, еще шестерых воспитанников незаконного детсада увезли в территориальное подразделение МВД РФ, а далее передали родителям. Двоих детей забрали на месте законные представители.

Собранные материалы по факту оказания услуг направили для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.

Ранее Роспотребнадзор назвал причину заражения детей норовирусом в Перми.

Дети Москва 2023
08 ноября 2023, 19:30
Стала известна причина смерти футболиста Лесина
Freepik
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Смерть футболиста и тренера Алексея Лесина наступила из-за асфиксии. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал отец 31-летнего спортсмена Сергей Лесин.

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии - захлебнулся, проще говоря», - сказал он.

По словам Лесина-старшего, родственники провели небольшое расследование и опрашивали свидетелей. Они выяснили, что футболист был в караоке-баре с командой, потом компания пошла в другое заведение, только туда его не пустили.

«Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В 05:00 он вышел из другого бара, потом пошел в сторону моря. Около 08:00 его нашли на берегу. Может, его к берегу прибило, следователь больше ничего не сказал», - добавил отец спортсмена.

Лесин-старший также отметил, что у Алексея был с собой рюкзак с вещами и документы, которые не нашли. У футболиста не было проблем со здоровьем.

Алексей Лесин играл за «Чебоксары», чувашский «Химик-Август» и чебоксарское «Динамо». Церемонию прощания со спортсменом проведут 12 ноября в Чебоксарах.

Спортсмены Сочи Футбол
08 ноября 2023, 18:25
Замглавы МВД Дагестана Исмаилов оказался замешан в историю с майнингом
РИА «Новости»
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Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятку в 1,3 миллиона рублей и преследовали бизнесмена, который отказывался вернуть 100 миллионов рублей на покупку установок для майнинга. С таким заявлением в ходе заседания в Басманном суде выступила следователь, сообщило РИА «Новости».

Кроме того, она отметила, что фигуранты совместно с неустановленными должностными лицами получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела по факту незаконного строительства дома и миллион рублей - за принятие положительного решения о распределении бюджетных средств материнского капитала.

По словам следователя, на сегодняшний день предварительно установлено, что в 2022-м обвиняемые решили инвестировать в криптовалюту, выделив для этого 100 миллионов рублей. Деньги они передали бизнесмену, чтобы тот приобрел оборудование для майнинга.

Но мужчина «стал уклоняться от взятых на себя обязательств». Тогда высокопоставленные полицейские инициировали уголовное преследование предпринимателя, чтобы надавить на него и вернуть средства.

«Исмаилов и Абдулгапуров дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства», - подчеркнула следователь.

Ранее Басманный суд арестовал Исмаилова по делу о взятке в 1,3 миллиона рублей. Он пробудет под стражей до 2 января 2024 года включительно.

Уголовное дело Криптовалюты
08 ноября 2023, 17:58
«Найден, погиб». Тело без вести пропавшего в Башкирии подростка обнаружили спустя 5 месяцев
pxhere.com
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В Башкирии обнаружили тело 17-летнего юноши, бесследно исчезнувшего пять месяцев назад — в мае 2023 года. Об этом сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

В Башкирии обнаружили тело 17-летнего юноши, бесследно исчезнувшего пять месяцев назад - в мае 2023 года. Об этом сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры подтвердили личность пропавшего подростка, констатировав его смерть.

«Найден, погиб», - кратко написали в публикации.

Областной портал Ufa1.ru указал, что молодого человека потеряли в мае, когда он отправился на выпускной экзамен в село Новобелокатай.

По пути погибший решил остановиться у бабушки в деревне Юлдашево, и в конце месяца выдвинулся к нужному населенному пункту. Но на экзамен так и не пришел. Близкие подростка также не могли с ним связаться.

О начале поисков юноши объявили через несколько дней после его исчезновения. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее спасатели из Челябинска обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего в деревне Яраткулова. Позже установили, что ребенок провалился под лед на пруду и утонул.

Смертность Дети Башкирия Россия

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