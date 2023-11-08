Подросток выстрелил девочке в глаз из арбалета в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 13-летний подросток принес в школу арбалет и выстрелил в глаз своей однокласснице. Девочку госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по городу и Ленинградской области.
Информация о школьнике с арбалетом поступила в полицию Василеостровского района Петербурга в среду, 8 ноября. Как выяснили правоохранители, школьник принес в общеобразовательное учреждение пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз.
«После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета. Девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована с травмой глаза», - сообщили в полиции.
Школьника передали психологам. В правоохранительных органах отметили, что в школе мальчика характеризовали положительно, его семья на учете в полиции не состояла.
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