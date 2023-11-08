Подросток выстрелил девочке в глаз из арбалета в Санкт-Петербурге

Информация о школьнике с арбалетом поступила в полицию Василеостровского района Петербурга в среду, 8 ноября. Как выяснили правоохранители, школьник принес в общеобразовательное учреждение пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз.

«После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета. Девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована с травмой глаза», - сообщили в полиции.

Школьника передали психологам. В правоохранительных органах отметили, что в школе мальчика характеризовали положительно, его семья на учете в полиции не состояла.

Ранее в Екатеринбурге тринадцать подростков открыли стрельбу из пневматических пистолетов по двум мальчикам за отказ покупать вейпы.