12 июня 2024, 13:18

Подросток в Рязани залез в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током

РИА «Новости»
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В Рязани подросток забрался в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

Здание не оснастили предупреждающими знаками и ограждениями, уточнили в ведомстве. Ребенок попытался залезть в подстанцию через открытую вентиляцию, в результате чего его ударило током. Подросток погиб на месте.

«Следственными органами СК России по Рязанской области по факту гибели 16-летнего подростка в результате поражения электрическим током возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Рязанской области представить отчет о ходе расследования дела.

На прошлой неделе в подъезде дома в Москве от удара током погибла пенсионерка. Причиной случившегося стал оголенный кабель удлинителя. Его оставили рабочие, которые занимались благоустройством детской площадки.

Уголовное дело Благоустройство Дети Россия Следственный комитет России
12 июня 2024, 12:04
Приезжий попытался раздеть 17-летнюю девушку в лифте в Подмосковье
Unsplash
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с развратными действиями иностранца, который приставал к несовершеннолетней в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Иностранный гражданин зашел вместе с 17-летней девушкой в лифт жилого дома в Домодедове. После этого мужчина начал приставать к несовершеннолетней и попытался ее раздеть.

Потерпевшая оказала сопротивление и выбежала из лифта. Следователи устанавливают личность мужчины, в отношении разыскиваемого возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный совершил развратные действия по отношению к двум детям в Москве. Преступник приставал к несовершеннолетним днем на детской площадке на улице Богданова. Заявление об этом поступило в полицию от москвички. По ее словам, развратным действиям подверглись два ребенка 2014 года рождения. Подробности случившегося не уточнялись.

Уголовное дело Преступления Город Домодедово Следственный комитет России
12 июня 2024, 09:37
Административное здание загорелось на Сретенском бульваре в Москве
Пресс-служба МЧС
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Административное здание загорелось в Москве на Сретенском бульваре. Спасателям уже удалось потушить пожар, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на 80 квадратных метров. С ним боролись 66 специалистов, используя 23 спецмашины. Данных о пострадавших не поступало.

Локализовать пожар удалось примерно к 08:30, полностью ликвидировать - меньше чем через полчаса после этого.

В ночь на 12 июня стало известно также о возгорании на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Подробностей не было.

Вечером во дворе жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново загорелись три легковых автомобиля : Toyota, Mazda и Ford. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место, и огонь потушили. Происшествие обошлось без пострадавших. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места пожара.

Пожары МЧС РФ Москва
12 июня 2024, 07:31
Спасатели помогли туристке в КЧР, сломавшей ногу на высоте почти три километра
Пресс-служба МЧС
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В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали 59-летнюю туристку, которая сломала ногу на высоте 2880 метров по пути на перевал Сова. Спасательная операция заняла более суток, сообщила пресс-служба МЧС России.

Семейная пара отправилась на перевал в составе незарегистрированной туристической группы. Спасателям пришлось преодолеть 28 километров до пострадавшей. В операции, проходившей в сложном горном рельефе, задействовали 20 человек. В итоге женщину транспортировали и передали врачам.

Летом 2023 года группа из восьми туристов потерялась в горах Карачаево-Черкесии. Путешественники приехали из Краснодарского края. На поиски отправились спасатели. Ситуацию осложняло то, что поисковые работы шли вечером, к тому же погодные условия ухудшились. Тем не менее через некоторое время всю группу нашли, в ней никто не пострадал.

Спасатели Туризм МЧС РФ Врачи
12 июня 2024, 04:36
Семилетний ребенок поджег машину с младшим братом в Приамурье
РИА «Новости»
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В Серышевском районе Амурской области произошло ЧП — семилетний ребенок поджег машину, в которой находился его младший брат. Мать детей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Серышевском районе Амурской области произошло ЧП - семилетний ребенок поджег машину, в которой находился его младший брат. Мать детей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Старший ребенок нашел бутылку с бензином и облил им заброшенную машину, в которой находился его шестилетний брат. Мальчик поджег кабину, загорелась одежда младшего ребенка, на которую попала горючая жидкость. Ребенка доставили в местную больницу с 10-11% ожогов тела.

Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщили в ведомстве, он проходит лечение в стационаре. В отношении матери составили административный протокол, и он уже не первый. Женщина стоит на учете в ПДН и ранее неоднократно привлекалась к ответственности.

Семья из Самары получила химический ожог после употребления питьевой воды. Все бутылки имели маркировку «Честный знак».

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