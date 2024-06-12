Подросток в Рязани залез в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током

Здание не оснастили предупреждающими знаками и ограждениями, уточнили в ведомстве. Ребенок попытался залезть в подстанцию через открытую вентиляцию, в результате чего его ударило током. Подросток погиб на месте.

«Следственными органами СК России по Рязанской области по факту гибели 16-летнего подростка в результате поражения электрическим током возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Рязанской области представить отчет о ходе расследования дела.

На прошлой неделе в подъезде дома в Москве от удара током погибла пенсионерка. Причиной случившегося стал оголенный кабель удлинителя. Его оставили рабочие, которые занимались благоустройством детской площадки.