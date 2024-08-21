Подросток в Подмосковье случайно застрелил отца в тире

В ведомстве заявили, что происшествие случилось в Реутове. Подросток был в тактических наушниках, в этот момент его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Когда сын выстрелил, то случайно попал в родителя. Мужчина скончался на месте.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело», - написали в публикации СК.

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Ранее во Владимирской области охотник случайно застрелил мужчину , который искал наркотики в лесу. Житель Муромского района охотился ночью на лося и выстрелил по ошибке.